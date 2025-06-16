https://ria.ru/20250616/izrail-2023070502.html
В Израиле сообщили о 24 погибших за три дня из-за иранских атак
В Израиле сообщили о 24 погибших за три дня из-за иранских атак - РИА Новости, 16.06.2025
В Израиле сообщили о 24 погибших за три дня из-за иранских атак
Двадцать четыре человека погибли в Израиле и почти 600 пострадали за три дня ракетных атак Ирана, говорится в официальной сводке правительственного пресс-офиса. РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T11:04:00+03:00
2025-06-16T11:04:00+03:00
2025-06-16T11:18:00+03:00
в мире
израиль
иран
обострение конфликта между израилем и ираном
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ТЕЛЬ-АВИВ, 16 июн - РИА Новости. Двадцать четыре человека погибли в Израиле и почти 600 пострадали за три дня ракетных атак Ирана, говорится в официальной сводке правительственного пресс-офиса."Двадцать четыре погибших. 592 раненых: десять находятся в тяжелом состоянии, 36 - в состоянии средней тяжести и 546 - с легкими травмами", - говорится в сводке.По данным пресс-офиса, в Израиле были зафиксированы 30 локаций с падениями иранских ракет, а общее число ракет, выпущенных за трое суток из Ирана по Израилю, оценивается в 370.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20250616/evropa-2022996823.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Звуки сирен воздушной тревоги в Тель-Авиве
Звуки сирен воздушной тревоги и взрывы от работы систем ПВО слышны в Тель-Авиве и центре Израиля после запуска ракет со стороны Ирана, передает корреспондент РИА Новости
2025-06-16T11:04
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Падение фрагментов ракет в тель-авивском округе
Есть сообщения о падении фрагментов ракет в двух локациях тель-авивского округа, заявили в полиции Израиля. Спасательная служба сообщает о 20 раненых, пишет Yediot. В соцсетях продолжают расходиться кадры, предположительно, очередной ракетной атаки со стороны Ирана.
2025-06-16T11:04
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PT0M07S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, иран, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Израиль, Иран, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
В Израиле сообщили о 24 погибших за три дня из-за иранских атак
Израиль сообщил о 24 погибших и почти 600 раненных за три дня из-за атак Ирана