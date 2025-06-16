https://ria.ru/20250616/izrail-2023070502.html

В Израиле сообщили о 24 погибших за три дня из-за иранских атак

В Израиле сообщили о 24 погибших за три дня из-за иранских атак - РИА Новости, 16.06.2025

В Израиле сообщили о 24 погибших за три дня из-за иранских атак

Двадцать четыре человека погибли в Израиле и почти 600 пострадали за три дня ракетных атак Ирана, говорится в официальной сводке правительственного пресс-офиса. РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T11:04:00+03:00

2025-06-16T11:04:00+03:00

2025-06-16T11:18:00+03:00

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обострение конфликта между израилем и ираном

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ТЕЛЬ-АВИВ, 16 июн - РИА Новости. Двадцать четыре человека погибли в Израиле и почти 600 пострадали за три дня ракетных атак Ирана, говорится в официальной сводке правительственного пресс-офиса."Двадцать четыре погибших. 592 раненых: десять находятся в тяжелом состоянии, 36 - в состоянии средней тяжести и 546 - с легкими травмами", - говорится в сводке.По данным пресс-офиса, в Израиле были зафиксированы 30 локаций с падениями иранских ракет, а общее число ракет, выпущенных за трое суток из Ирана по Израилю, оценивается в 370.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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Звуки сирен воздушной тревоги в Тель-Авиве Звуки сирен воздушной тревоги и взрывы от работы систем ПВО слышны в Тель-Авиве и центре Израиля после запуска ракет со стороны Ирана, передает корреспондент РИА Новости 2025-06-16T11:04 true PT0M10S

Падение фрагментов ракет в тель-авивском округе Есть сообщения о падении фрагментов ракет в двух локациях тель-авивского округа, заявили в полиции Израиля. Спасательная служба сообщает о 20 раненых, пишет Yediot. В соцсетях продолжают расходиться кадры, предположительно, очередной ракетной атаки со стороны Ирана. 2025-06-16T11:04 true PT0M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, иран, обострение конфликта между израилем и ираном