https://ria.ru/20250616/izrail-2023045211.html
Израиль заявил об уничтожении ракетной установки вблизи Тегерана
Израиль заявил об уничтожении ракетной установки вблизи Тегерана - РИА Новости, 16.06.2025
Израиль заявил об уничтожении ракетной установки вблизи Тегерана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявляет, что воздушные силы уничтожили ракетную установку для ракеты класса "земля-воздух" и управляющих ей военных вблизи... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T08:22:00+03:00
2025-06-16T08:22:00+03:00
2025-06-16T08:44:00+03:00
в мире
израиль
тегеран (город)
обострение конфликта между израилем и ираном
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0f/2022962891_0:258:960:798_1920x0_80_0_0_25994bd8726c7d4e9cc546381cca9be2.jpg
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявляет, что воздушные силы уничтожили ракетную установку для ракеты класса "земля-воздух" и управляющих ей военных вблизи Тегерана."Военно-воздушные силы установили и уничтожили военных, управляющих установкой для ракет класса "земля-воздух" за несколько секунд до того, как они достигли установки к югу от Тегерана. Военные были ликвидированы, установка демонтирована", - говорится в сообщении армии в Telegram-канале.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20250616/ukraina-2022970907.html
израиль
тегеран (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0f/2022962891_0:253:960:973_1920x0_80_0_0_ee8e0fc8b727d5560f3071118e550471.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, тегеран (город), обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Израиль, Тегеран (город), Обострение конфликта между Израилем и Ираном
Израиль заявил об уничтожении ракетной установки вблизи Тегерана
Израильская армия заявила об уничтожении ракетной установки вблизи Тегерана