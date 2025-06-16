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Израиль заявил об уничтожении ракетной установки вблизи Тегерана - РИА Новости, 16.06.2025
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08:22 16.06.2025 (обновлено: 08:44 16.06.2025)
https://ria.ru/20250616/izrail-2023045211.html
Израиль заявил об уничтожении ракетной установки вблизи Тегерана
Израиль заявил об уничтожении ракетной установки вблизи Тегерана - РИА Новости, 16.06.2025
Израиль заявил об уничтожении ракетной установки вблизи Тегерана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявляет, что воздушные силы уничтожили ракетную установку для ракеты класса "земля-воздух" и управляющих ей военных вблизи... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T08:22:00+03:00
2025-06-16T08:44:00+03:00
в мире
израиль
тегеран (город)
обострение конфликта между израилем и ираном
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявляет, что воздушные силы уничтожили ракетную установку для ракеты класса "земля-воздух" и управляющих ей военных вблизи Тегерана."Военно-воздушные силы установили и уничтожили военных, управляющих установкой для ракет класса "земля-воздух" за несколько секунд до того, как они достигли установки к югу от Тегерана. Военные были ликвидированы, установка демонтирована", - говорится в сообщении армии в Telegram-канале.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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в мире, израиль, тегеран (город), обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Израиль, Тегеран (город), Обострение конфликта между Израилем и Ираном
Израиль заявил об уничтожении ракетной установки вблизи Тегерана

Израильская армия заявила об уничтожении ракетной установки вблизи Тегерана

© Фото : соцсетиДым на месте израильского авиаудара в Тегеране, Иран
Дым на месте израильского авиаудара в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© Фото : соцсети
Дым на месте израильского авиаудара в Тегеране, Иран
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявляет, что воздушные силы уничтожили ракетную установку для ракеты класса "земля-воздух" и управляющих ей военных вблизи Тегерана.
"Военно-воздушные силы установили и уничтожили военных, управляющих установкой для ракет класса "земля-воздух" за несколько секунд до того, как они достигли установки к югу от Тегерана. Военные были ликвидированы, установка демонтирована", - говорится в сообщении армии в Telegram-канале.
Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
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В миреИзраильТегеран (город)Обострение конфликта между Израилем и Ираном
 
 
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