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Израиль заявил об уничтожении ракетной установки вблизи Тегерана

Израиль заявил об уничтожении ракетной установки вблизи Тегерана - РИА Новости, 16.06.2025

Израиль заявил об уничтожении ракетной установки вблизи Тегерана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявляет, что воздушные силы уничтожили ракетную установку для ракеты класса "земля-воздух" и управляющих ей военных вблизи... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T08:22:00+03:00

2025-06-16T08:22:00+03:00

2025-06-16T08:44:00+03:00

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявляет, что воздушные силы уничтожили ракетную установку для ракеты класса "земля-воздух" и управляющих ей военных вблизи Тегерана."Военно-воздушные силы установили и уничтожили военных, управляющих установкой для ракет класса "земля-воздух" за несколько секунд до того, как они достигли установки к югу от Тегерана. Военные были ликвидированы, установка демонтирована", - говорится в сообщении армии в Telegram-канале.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, тегеран (город), обострение конфликта между израилем и ираном