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Число госпитализированных после ударов по Израилю выросло до 29 - РИА Новости, 16.06.2025
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05:29 16.06.2025 (обновлено: 06:28 16.06.2025)
https://ria.ru/20250616/izrail-2023035665.html
Число госпитализированных после ударов по Израилю выросло до 29
Число госпитализированных после ударов по Израилю выросло до 29 - РИА Новости, 16.06.2025
Число госпитализированных после ударов по Израилю выросло до 29
Число госпитализированных после последних ракетных ударов по Израилю возросло до 29, из них трое в состоянии средней тяжести, сообщила служба скорой помощи... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T05:29:00+03:00
2025-06-16T06:28:00+03:00
израиль
в мире
обострение конфликта между израилем и ираном
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Число госпитализированных после последних ракетных ударов по Израилю возросло до 29, из них трое в состоянии средней тяжести, сообщила служба скорой помощи Израиля "Маген Давид Адом" (MDA).Ранее служба сообщала о 12 госпитализированных."После последнего обстрела со всех мест ракетных ударов команды MDA госпитализировали 29 человек с физическими травмами, в том числе троих в состоянии средней тяжести, 26 - в состоянии легкой степени тяжести", - говорится в сообщении службы в соцсети Х.В ведомстве добавили, что продолжают вести поисково-спасательные операции.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20250616/pvo-2023033911.html
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израиль, в мире, обострение конфликта между израилем и ираном
Израиль, В мире, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
Число госпитализированных после ударов по Израилю выросло до 29

Число госпитализированных после ракетных ударов Ирана по Израилю выросло до 29

© AP Photo / Ohad ZwigenbergПоследствия иранских ударов по зданию в окрестностях Тель-Авива
Последствия иранских ударов по зданию в окрестностях Тель-Авива - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Последствия иранских ударов по зданию в окрестностях Тель-Авива. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Число госпитализированных после последних ракетных ударов по Израилю возросло до 29, из них трое в состоянии средней тяжести, сообщила служба скорой помощи Израиля "Маген Давид Адом" (MDA).
Ранее служба сообщала о 12 госпитализированных.
Громкие хлопки в Тель-Авиве от работы ПВО - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
В Тель-Авиве работает ПВО
04:20
"После последнего обстрела со всех мест ракетных ударов команды MDA госпитализировали 29 человек с физическими травмами, в том числе троих в состоянии средней тяжести, 26 - в состоянии легкой степени тяжести", - говорится в сообщении службы в соцсети Х.
В ведомстве добавили, что продолжают вести поисково-спасательные операции.
Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
Работа ПВО в Тель-Авиве во время иранской атаки - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
ЦАХАЛ сообщила о пуске ракет из Ирана в сторону Израиля
04:10
 
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Израильские спасатели на дежурстве после иранского ракетного удара по центру Тель-АвиваОбострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортажВчера, 23:03
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