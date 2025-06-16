https://ria.ru/20250616/izrail-2023035665.html

Число госпитализированных после ударов по Израилю выросло до 29

Число госпитализированных после ударов по Израилю выросло до 29 - РИА Новости, 16.06.2025

Число госпитализированных после ударов по Израилю выросло до 29

Число госпитализированных после последних ракетных ударов по Израилю возросло до 29, из них трое в состоянии средней тяжести, сообщила служба скорой помощи... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T05:29:00+03:00

2025-06-16T05:29:00+03:00

2025-06-16T06:28:00+03:00

израиль

в мире

обострение конфликта между израилем и ираном

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Число госпитализированных после последних ракетных ударов по Израилю возросло до 29, из них трое в состоянии средней тяжести, сообщила служба скорой помощи Израиля "Маген Давид Адом" (MDA).Ранее служба сообщала о 12 госпитализированных."После последнего обстрела со всех мест ракетных ударов команды MDA госпитализировали 29 человек с физическими травмами, в том числе троих в состоянии средней тяжести, 26 - в состоянии легкой степени тяжести", - говорится в сообщении службы в соцсети Х.В ведомстве добавили, что продолжают вести поисково-спасательные операции.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20250616/pvo-2023033911.html

https://ria.ru/20250616/tsakhal-2023033641.html

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израиль, в мире, обострение конфликта между израилем и ираном