https://ria.ru/20250616/iran-2023225612.html

Иран проводит комбинированную атаку на Израиль, сообщает Fars

Иран проводит комбинированную атаку на Израиль, сообщает Fars - РИА Новости, 16.06.2025

Иран проводит комбинированную атаку на Израиль, сообщает Fars

Иран осуществляет комбинированную атаку на Израиль с использованием дронов и ракет, передает агентство Fars. РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T23:56:00+03:00

2025-06-16T23:56:00+03:00

2025-06-16T23:56:00+03:00

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тегеран (город)

обострение конфликта между израилем и ираном

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ТЕГЕРАН, 16 июн – РИА Новости. Иран осуществляет комбинированную атаку на Израиль с использованием дронов и ракет, передает агентство Fars. "Ряд источников сообщает, что новые удары Ирана (по территории Израиля - ред.) имеют комбинированный характер, и вооруженные силы нашей страны атакуют Израиль, применяя беспилотники и ракеты", - говорится в сообщении агентства. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран, отрицающий военную компоненту у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения с жертвами среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,8 тысячи пострадавших. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.

https://ria.ru/20250616/iran-2023210756.html

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в мире, израиль, иран, тегеран (город), обострение конфликта между израилем и ираном