https://ria.ru/20250616/iran-2023222561.html
Иран будет наносить удары по Израилю до раннего утра, пишет Fars
Иран будет наносить удары по Израилю до раннего утра, пишет Fars - РИА Новости, 17.06.2025
Иран будет наносить удары по Израилю до раннего утра, пишет Fars
Иран будет наносить удары непрерывно до раннего утра, сообщило агентство Tasnim со ссылкой на официального представителя Корпуса стражей исламской революции... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-16T23:26:00+03:00
2025-06-16T23:26:00+03:00
2025-06-17T00:03:00+03:00
в мире
обострение конфликта между израилем и ираном
иран
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ТЕГЕРАН, 16 июн - РИА Новости. Иран будет наносить удары непрерывно до раннего утра, сообщило агентство Tasnim со ссылкой на официального представителя Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) Али Мохаммада Наини."Чуть ранее мы запустили девятую волну комбинированной операции "Правдивое обещание 3" использованием ракет и беспилотников. Эта операция будет длиться непрерывно до раннего утра", - приводит его слова агентство.
https://ria.ru/20250616/izrail-2023222253.html
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в мире, обострение конфликта между израилем и ираном, иран, израиль
В мире, Обострение конфликта между Израилем и Ираном, Иран, Израиль
Иран будет наносить удары по Израилю до раннего утра, пишет Fars
Fars: Иран будет наносить удары по Израилю до раннего утра