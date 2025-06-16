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Иран будет наносить удары по Израилю до раннего утра, пишет Fars - РИА Новости, 17.06.2025
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23:26 16.06.2025 (обновлено: 00:03 17.06.2025)
https://ria.ru/20250616/iran-2023222561.html
Иран будет наносить удары по Израилю до раннего утра, пишет Fars
Иран будет наносить удары по Израилю до раннего утра, пишет Fars - РИА Новости, 17.06.2025
Иран будет наносить удары по Израилю до раннего утра, пишет Fars
Иран будет наносить удары непрерывно до раннего утра, сообщило агентство Tasnim со ссылкой на официального представителя Корпуса стражей исламской революции... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-16T23:26:00+03:00
2025-06-17T00:03:00+03:00
в мире
обострение конфликта между израилем и ираном
иран
израиль
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ТЕГЕРАН, 16 июн - РИА Новости. Иран будет наносить удары непрерывно до раннего утра, сообщило агентство Tasnim со ссылкой на официального представителя Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) Али Мохаммада Наини."Чуть ранее мы запустили девятую волну комбинированной операции "Правдивое обещание 3" использованием ракет и беспилотников. Эта операция будет длиться непрерывно до раннего утра", - приводит его слова агентство.
https://ria.ru/20250616/izrail-2023222253.html
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в мире, обострение конфликта между израилем и ираном, иран, израиль
В мире, Обострение конфликта между Израилем и Ираном, Иран, Израиль
Иран будет наносить удары по Израилю до раннего утра, пишет Fars

Fars: Иран будет наносить удары по Израилю до раннего утра

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
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Флаг Ирана. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 16 июн - РИА Новости. Иран будет наносить удары непрерывно до раннего утра, сообщило агентство Tasnim со ссылкой на официального представителя Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) Али Мохаммада Наини.
"Чуть ранее мы запустили девятую волну комбинированной операции "Правдивое обещание 3" использованием ракет и беспилотников. Эта операция будет длиться непрерывно до раннего утра", - приводит его слова агентство.
Флаг Израиля - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
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В миреОбострение конфликта между Израилем и ИраномИранИзраиль
 
 
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