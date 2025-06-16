https://ria.ru/20250616/iran-2023222561.html

Иран будет наносить удары по Израилю до раннего утра, пишет Fars

Иран будет наносить удары по Израилю до раннего утра, пишет Fars - РИА Новости, 17.06.2025

Иран будет наносить удары по Израилю до раннего утра, пишет Fars

Иран будет наносить удары непрерывно до раннего утра, сообщило агентство Tasnim со ссылкой на официального представителя Корпуса стражей исламской революции... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-16T23:26:00+03:00

2025-06-16T23:26:00+03:00

2025-06-17T00:03:00+03:00

в мире

обострение конфликта между израилем и ираном

иран

израиль

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ТЕГЕРАН, 16 июн - РИА Новости. Иран будет наносить удары непрерывно до раннего утра, сообщило агентство Tasnim со ссылкой на официального представителя Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) Али Мохаммада Наини."Чуть ранее мы запустили девятую волну комбинированной операции "Правдивое обещание 3" использованием ракет и беспилотников. Эта операция будет длиться непрерывно до раннего утра", - приводит его слова агентство.

https://ria.ru/20250616/izrail-2023222253.html

иран

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в мире, обострение конфликта между израилем и ираном, иран, израиль