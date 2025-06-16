https://ria.ru/20250616/iran-2023221435.html

Система ПВО Ирана работает над южным городом Бендер-Аббас

Система ПВО Ирана работает над южным городом Бендер-Аббас - РИА Новости, 16.06.2025

Система ПВО Ирана работает над южным городом Бендер-Аббас

Телеканал Press TV показал кадры работы ПВО Ирана по израильским ракетам над городом Бендер-Аббас, расположенном на южном побережье страны. РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T23:12:00+03:00

2025-06-16T23:12:00+03:00

2025-06-16T23:38:00+03:00

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тегеран (город)

обострение конфликта между израилем и ираном

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ТЕГЕРАН, 16 июн – РИА Новости. Телеканал Press TV показал кадры работы ПВО Ирана по израильским ракетам над городом Бендер-Аббас, расположенном на южном побережье страны. Телеканал разместил в своем официальном Telegram-канале видео перехвата израильских ракет иранской системой ПВО в небе над городом Бендер-Аббас. На кадрах видны вспышки в небе и слышны звуки хлопков. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,8 тысячи пострадавших. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.

https://ria.ru/20250616/iran-2023210756.html

https://ria.ru/20250614/smi-2022740615.html

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тегеран (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, иран, израиль, тегеран (город), обострение конфликта между израилем и ираном