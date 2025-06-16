Система ПВО Ирана работает над южным городом Бендер-Аббас
Press TV: ПВО Ирана работает по ракетам Израиля над южным городом Бендер-Аббас
© AP Photo / Vahid SalemiДым на месте взрыва в Иране
© AP Photo / Vahid Salemi
Дым на месте взрыва в Иране. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 16 июн – РИА Новости. Телеканал Press TV показал кадры работы ПВО Ирана по израильским ракетам над городом Бендер-Аббас, расположенном на южном побережье страны.
Телеканал разместил в своем официальном Telegram-канале видео перехвата израильских ракет иранской системой ПВО в небе над городом Бендер-Аббас. На кадрах видны вспышки в небе и слышны звуки хлопков.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,8 тысячи пострадавших.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.