https://ria.ru/20250616/iran-2023220943.html
Иран уничтожил комплекс ПВО Израиля дальнего действия, сообщает Fars
Иран уничтожил комплекс ПВО Израиля дальнего действия, сообщает Fars - РИА Новости, 16.06.2025
Иран уничтожил комплекс ПВО Израиля дальнего действия, сообщает Fars
Иран в понедельник уничтожил комплекс ПВО Израиля дальнего действия, сообщило агентство Fars со ссылкой на источник. РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T23:03:00+03:00
2025-06-16T23:03:00+03:00
2025-06-16T23:15:00+03:00
обострение конфликта между израилем и ираном
иран
израиль
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902325191_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_81a497600e6930e462a3dd321feedeb9.jpg
ТЕГЕРАН, 16 июн - РИА Новости. Иран в понедельник уничтожил комплекс ПВО Израиля дальнего действия, сообщило агентство Fars со ссылкой на источник."В ходе атаки был уничтожен комплекс ПВО Израиля при помощи беспилотников, не видимых радарами", - написало агентство.По его данным, атака была осуществлена в центральной части Израиля. Агентство также отмечает, что с начала операции "Правдивое обещание 3" военные Ирана провели "550 операций" с использованием дронов.
https://ria.ru/20250614/izrail-2022713934.html
иран
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902325191_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d0bebea88f7407562ea589a08c062ff2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обострение конфликта между израилем и ираном, иран, израиль, в мире
Обострение конфликта между Израилем и Ираном, Иран, Израиль, В мире
Иран уничтожил комплекс ПВО Израиля дальнего действия, сообщает Fars
Fars: Иран 16 июня уничтожил комплекс ПВО Израиля дальнего действия