https://ria.ru/20250616/iran-2023220943.html

Иран уничтожил комплекс ПВО Израиля дальнего действия, сообщает Fars

Иран уничтожил комплекс ПВО Израиля дальнего действия, сообщает Fars - РИА Новости, 16.06.2025

Иран уничтожил комплекс ПВО Израиля дальнего действия, сообщает Fars

Иран в понедельник уничтожил комплекс ПВО Израиля дальнего действия, сообщило агентство Fars со ссылкой на источник. РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T23:03:00+03:00

2025-06-16T23:03:00+03:00

2025-06-16T23:15:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 16 июн - РИА Новости. Иран в понедельник уничтожил комплекс ПВО Израиля дальнего действия, сообщило агентство Fars со ссылкой на источник."В ходе атаки был уничтожен комплекс ПВО Израиля при помощи беспилотников, не видимых радарами", - написало агентство.По его данным, атака была осуществлена в центральной части Израиля. Агентство также отмечает, что с начала операции "Правдивое обещание 3" военные Ирана провели "550 операций" с использованием дронов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

обострение конфликта между израилем и ираном, иран, израиль, в мире