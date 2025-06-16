Рейтинг@Mail.ru
Иран уничтожил комплекс ПВО Израиля дальнего действия, сообщает Fars - РИА Новости, 16.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:03 16.06.2025 (обновлено: 23:15 16.06.2025)
https://ria.ru/20250616/iran-2023220943.html
Иран уничтожил комплекс ПВО Израиля дальнего действия, сообщает Fars
Иран уничтожил комплекс ПВО Израиля дальнего действия, сообщает Fars - РИА Новости, 16.06.2025
Иран уничтожил комплекс ПВО Израиля дальнего действия, сообщает Fars
Иран в понедельник уничтожил комплекс ПВО Израиля дальнего действия, сообщило агентство Fars со ссылкой на источник. РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T23:03:00+03:00
2025-06-16T23:15:00+03:00
обострение конфликта между израилем и ираном
иран
израиль
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902325191_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_81a497600e6930e462a3dd321feedeb9.jpg
ТЕГЕРАН, 16 июн - РИА Новости. Иран в понедельник уничтожил комплекс ПВО Израиля дальнего действия, сообщило агентство Fars со ссылкой на источник."В ходе атаки был уничтожен комплекс ПВО Израиля при помощи беспилотников, не видимых радарами", - написало агентство.По его данным, атака была осуществлена в центральной части Израиля. Агентство также отмечает, что с начала операции "Правдивое обещание 3" военные Ирана провели "550 операций" с использованием дронов.
https://ria.ru/20250614/izrail-2022713934.html
иран
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902325191_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d0bebea88f7407562ea589a08c062ff2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
обострение конфликта между израилем и ираном, иран, израиль, в мире
Обострение конфликта между Израилем и Ираном, Иран, Израиль, В мире
Иран уничтожил комплекс ПВО Израиля дальнего действия, сообщает Fars

Fars: Иран 16 июня уничтожил комплекс ПВО Израиля дальнего действия

© AP Photo / Tsafrir AbayovЗенитный ракетный комплекс Patriot на севере Израиля
Зенитный ракетный комплекс Patriot на севере Израиля - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Зенитный ракетный комплекс Patriot на севере Израиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕГЕРАН, 16 июн - РИА Новости. Иран в понедельник уничтожил комплекс ПВО Израиля дальнего действия, сообщило агентство Fars со ссылкой на источник.
«
"В ходе атаки был уничтожен комплекс ПВО Израиля при помощи беспилотников, не видимых радарами", - написало агентство.
По его данным, атака была осуществлена в центральной части Израиля. Агентство также отмечает, что с начала операции "Правдивое обещание 3" военные Ирана провели "550 операций" с использованием дронов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
Израиль открыл ящик Пандоры: есть ли еще шанс закрыть его
14 июня, 08:00
 
Обострение конфликта между Израилем и ИраномИранИзраильВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала