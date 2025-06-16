https://ria.ru/20250616/iran-2023218281.html

Иранские ученые взломали систему ПВО Израиля, сообщил посол Ирана

Иранские ученые взломали систему ПВО Израиля, сообщил посол Ирана - РИА Новости, 16.06.2025

Иранские ученые взломали систему ПВО Израиля, сообщил посол Ирана

Иранские ученые и IT-специалисты сумели взломать систему противовоздушной обороны Израиля, и иранские баллистические и гиперзвуковые ракеты попадают по целям,... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T22:40:00+03:00

2025-06-16T22:40:00+03:00

2025-06-16T22:40:00+03:00

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обострение конфликта между израилем и ираном

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МИНСК, 16 июн - РИА Новости. Иранские ученые и IT-специалисты сумели взломать систему противовоздушной обороны Израиля, и иранские баллистические и гиперзвуковые ракеты попадают по целям, сообщил посол Ирана в Белоруссии Алиреза Санеи. "Вчера ночью мы запустили и баллистические, и гиперзвуковые ракеты. А наши ученые, наши айтишники сумели взломать систему ПВО Израиля. А вы знаете, что их система ПВО состоит из нескольких слоев. Это и "Железный купол", и то, что предоставили Соединенные Штаты Америки. Но несмотря на всю эту защиту, большая часть наших ракет попадает по своим целям", - сказал посол в интервью журналисту белорусского телеканала СТВ Григорию Азаренку для его интернет-проекта "Азаренок. Напрямую". По его словам, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и израильский режим совершили стратегический просчет. "Люди (в Иране - ред.) вышли на улицу в поддержку власти в то время, когда Израиль бомбил наши города, в том числе и Тегеран. Люди поднимались на крыши зданий, чтобы смотреть, как Израиль нападает. Они не боятся этих нападений. В то же время в Израиле, как только звучит сирена, два миллиона бегут в бомбоубежище. Поэтому я скажу, что Израиль и Нетаньяху очень плохо знают иранский народ", - сказал Санеи. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,8 тысячи пострадавших. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.

https://ria.ru/20250616/busher-2023217682.html

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в мире, израиль, иран, биньямин нетаньяху, обострение конфликта между израилем и ираном