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Иран планирует атаковать израильскую базу "Рамат Давид", сообщают СМИ - РИА Новости, 16.06.2025
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21:04 16.06.2025 (обновлено: 21:16 16.06.2025)
https://ria.ru/20250616/iran-2023210756.html
Иран планирует атаковать израильскую базу "Рамат Давид", сообщают СМИ
Иран планирует атаковать израильскую базу "Рамат Давид", сообщают СМИ - РИА Новости, 16.06.2025
Иран планирует атаковать израильскую базу "Рамат Давид", сообщают СМИ
Иран заявил о планах совершить атаку на военную базу "Рамат Давид" в Израиле, передает агентство SNN. РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T21:04:00+03:00
2025-06-16T21:16:00+03:00
в мире
обострение конфликта между израилем и ираном
иран
израиль
тегеран (город)
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ТЕГЕРАН, 16 июн – РИА Новости. Иран заявил о планах совершить атаку на военную базу "Рамат Давид" в Израиле, передает агентство SNN."В ходе беспрецедентного шага (Ираном - ред.) публикуются точные трехмерные изображения ключевых военных и разведывательных центров израильского режима, признанные основными (локациями, из которых совершаются - ред.) преступления и атаки против нашей страны. Одним из таких центров является база ВВС "Рамат Давид", сыгравшая ключевую роль в недавних актах агрессии", - говорится в сообщении агентства.По информации агентства, ВС Ирана планируют атаковать все центры вооруженных сил Израиля, о которых опубликована информация, в том числе базу "Рамат Давид".Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".Иран, отрицающий военную компоненту у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения с жертвами среди гражданского населения.В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,2 тысячи пострадавших.Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
https://ria.ru/20250616/iran-2023212108.html
иран
израиль
тегеран (город)
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5
4.7
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в мире, обострение конфликта между израилем и ираном, иран, израиль, тегеран (город)
В мире, Обострение конфликта между Израилем и Ираном, Иран, Израиль, Тегеран (город)
Иран планирует атаковать израильскую базу "Рамат Давид", сообщают СМИ

SNN: Иран планирует атаковать израильскую базу "Рамат Давид"

© The Israeli Air Force’s Official Twitter AccountИстребитель ВВС Израиля в небе
Истребитель ВВС Израиля в небе - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© The Israeli Air Force’s Official Twitter Account
Истребитель ВВС Израиля в небе. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 16 июн – РИА Новости. Иран заявил о планах совершить атаку на военную базу "Рамат Давид" в Израиле, передает агентство SNN.
"В ходе беспрецедентного шага (Ираном - ред.) публикуются точные трехмерные изображения ключевых военных и разведывательных центров израильского режима, признанные основными (локациями, из которых совершаются - ред.) преступления и атаки против нашей страны. Одним из таких центров является база ВВС "Рамат Давид", сыгравшая ключевую роль в недавних актах агрессии", - говорится в сообщении агентства.
По информации агентства, ВС Ирана планируют атаковать все центры вооруженных сил Израиля, о которых опубликована информация, в том числе базу "Рамат Давид".
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран, отрицающий военную компоненту у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения с жертвами среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,2 тысячи пострадавших.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
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