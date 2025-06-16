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В Иране задержали пять человек по обвинению в разжигании беспокойства - РИА Новости, 16.06.2025
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20:56 16.06.2025
https://ria.ru/20250616/iran-2023209647.html
В Иране задержали пять человек по обвинению в разжигании беспокойства
В Иране задержали пять человек по обвинению в разжигании беспокойства - РИА Новости, 16.06.2025
В Иране задержали пять человек по обвинению в разжигании беспокойства
Силы правопорядка Ирана задержали 5 человек в провинции Северный Хорасан, расположенной на северо-востоке страны, по обвинению в "разжигании беспокойства" в... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T20:56:00+03:00
2025-06-16T20:56:00+03:00
в мире
иран
израиль
тегеран (город)
обострение конфликта между израилем и ираном
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ТЕГЕРАН, 16 июн – РИА Новости. Силы правопорядка Ирана задержали 5 человек в провинции Северный Хорасан, расположенной на северо-востоке страны, по обвинению в "разжигании беспокойства" в обществе, заявил заместитель командующего силами правопорядка провинции Мохаммад Голами. "Сотрудниками полиции были обнаружены и задержаны пять основных агентов, разжигавших беспокойство (в обществе – ред.)", – приводит его слова агентство Tasnim. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,8 тысячи пострадавших. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
https://ria.ru/20250616/iran-2023189934.html
иран
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в мире, иран, израиль, тегеран (город), обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Иран, Израиль, Тегеран (город), Обострение конфликта между Израилем и Ираном
В Иране задержали пять человек по обвинению в разжигании беспокойства

В Иране задержали пять человек по обвинению в разжигании беспокойства в обществе

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 16 июн – РИА Новости. Силы правопорядка Ирана задержали 5 человек в провинции Северный Хорасан, расположенной на северо-востоке страны, по обвинению в "разжигании беспокойства" в обществе, заявил заместитель командующего силами правопорядка провинции Мохаммад Голами.
"Сотрудниками полиции были обнаружены и задержаны пять основных агентов, разжигавших беспокойство (в обществе – ред.)", – приводит его слова агентство Tasnim.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,8 тысячи пострадавших.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
Мастерская Моссада по производству дронов и бомб, обнаруженная в Иране - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
СМИ: в Иране задержали еще пять человек, связанных с "Моссадом"
Вчера, 18:54
 
В миреИранИзраильТегеран (город)Обострение конфликта между Израилем и Ираном
 
 
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