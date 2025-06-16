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МИД Ирана назвал атаку Израиля на здание ГосТВ преступлением - РИА Новости, 16.06.2025
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19:42 16.06.2025 (обновлено: 20:01 16.06.2025)
https://ria.ru/20250616/iran-2023199277.html
МИД Ирана назвал атаку Израиля на здание ГосТВ преступлением
МИД Ирана назвал атаку Израиля на здание ГосТВ преступлением - РИА Новости, 16.06.2025
МИД Ирана назвал атаку Израиля на здание ГосТВ преступлением
Атака на здание гостелерадио Ирана - преступление, СБ ООН должен остановить агрессию Израиля, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T19:42:00+03:00
2025-06-16T20:01:00+03:00
иран
израиль
в мире
оон
обострение конфликта между израилем и ираном
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ТЕГЕРАН, 16 июн - РИА Новости. Атака на здание гостелерадио Ирана - преступление, СБ ООН должен остановить агрессию Израиля, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи."Нападение на Гостелерадио - еще одно жестокое преступление (Израиля - ред.)... СБ ООН должен выполнить свои обязательства для прекращения агрессии... израильского режима против народа Ирана", - написал Багаи на своей странице в соцсети Х.Ранее Гостелерадиокомпания Ирана IRIB сообщила, что подверглась атаке Израиля. Момент, как утверждают иранские СМИ, израильского удара по офису гостелерадиокомпании IRIB попал в прямой эфир новостей "Второго новостного канала". После этого в эфире начались помехи и подвисала картинка. Сейчас прямой эфир работает стабильнее. Как сообщает Гостелерадиокомпания, по ее зданию пришлось не менее четырех попаданий.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,2 тысячи пострадавших.Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
https://ria.ru/20250616/ataka-2023179877.html
https://ria.ru/20250613/voyna-2022648438.html
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4.7
96
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иран, израиль, в мире, оон, обострение конфликта между израилем и ираном
Иран, Израиль, В мире, ООН, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
МИД Ирана назвал атаку Израиля на здание ГосТВ преступлением

Тегеран назвал атаку на ГосТВ преступлением и призвал СБ ООН остановить Израиль

© Getty Images / StringerПоследствия удара по зданию гостелерадиокомпании Ирана со стороны Израиля
Последствия удара по зданию гостелерадиокомпании Ирана со стороны Израиля - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© Getty Images / Stringer
Последствия удара по зданию гостелерадиокомпании Ирана со стороны Израиля
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ТЕГЕРАН, 16 июн - РИА Новости. Атака на здание гостелерадио Ирана - преступление, СБ ООН должен остановить агрессию Израиля, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
"Нападение на Гостелерадио - еще одно жестокое преступление (Израиля - ред.)... СБ ООН должен выполнить свои обязательства для прекращения агрессии... израильского режима против народа Ирана", - написал Багаи на своей странице в соцсети Х.
Момент удара Израиля по офису гостелерадиокомпании IRIB во время прямого эфира - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
Иранская телерадиокомпания IRIB подверглась атаке Израиля
Вчера, 18:15
Ранее Гостелерадиокомпания Ирана IRIB сообщила, что подверглась атаке Израиля. Момент, как утверждают иранские СМИ, израильского удара по офису гостелерадиокомпании IRIB попал в прямой эфир новостей "Второго новостного канала". После этого в эфире начались помехи и подвисала картинка. Сейчас прямой эфир работает стабильнее. Как сообщает Гостелерадиокомпания, по ее зданию пришлось не менее четырех попаданий.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,2 тысячи пострадавших.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Апокалипсис сегодня: такой войны мир еще не видел
13 июня, 13:44
 
ИранИзраильВ миреООНОбострение конфликта между Израилем и Ираном
 
 
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