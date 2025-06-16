https://ria.ru/20250616/iran-2023199277.html

МИД Ирана назвал атаку Израиля на здание ГосТВ преступлением

МИД Ирана назвал атаку Израиля на здание ГосТВ преступлением - РИА Новости, 16.06.2025

МИД Ирана назвал атаку Израиля на здание ГосТВ преступлением

Атака на здание гостелерадио Ирана - преступление, СБ ООН должен остановить агрессию Израиля, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T19:42:00+03:00

2025-06-16T19:42:00+03:00

2025-06-16T20:01:00+03:00

иран

израиль

в мире

оон

обострение конфликта между израилем и ираном

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023199413_626:0:3904:1844_1920x0_80_0_0_2f7084396ff24e348a6a19d30ce580f2.jpg

ТЕГЕРАН, 16 июн - РИА Новости. Атака на здание гостелерадио Ирана - преступление, СБ ООН должен остановить агрессию Израиля, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи."Нападение на Гостелерадио - еще одно жестокое преступление (Израиля - ред.)... СБ ООН должен выполнить свои обязательства для прекращения агрессии... израильского режима против народа Ирана", - написал Багаи на своей странице в соцсети Х.Ранее Гостелерадиокомпания Ирана IRIB сообщила, что подверглась атаке Израиля. Момент, как утверждают иранские СМИ, израильского удара по офису гостелерадиокомпании IRIB попал в прямой эфир новостей "Второго новостного канала". После этого в эфире начались помехи и подвисала картинка. Сейчас прямой эфир работает стабильнее. Как сообщает Гостелерадиокомпания, по ее зданию пришлось не менее четырех попаданий.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,2 тысячи пострадавших.Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.

https://ria.ru/20250616/ataka-2023179877.html

https://ria.ru/20250613/voyna-2022648438.html

иран

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

иран, израиль, в мире, оон, обострение конфликта между израилем и ираном