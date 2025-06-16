Госдеп обновил предупреждение о поездках в сектор Газа
Госдеп повысил уровень угрозы поездки в Израиль и на Западный берег реки Иордан
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Госдепартамента в США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Госдепартамента в США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 июн - РИА Новости. Госдепартамент США обновил предупреждение о поездках в Израиль, на Западный берег реки Иордан и в сектор Газа, повысив уровень угрозы до максимального - "не посещать", следует из обнародованного в понедельник уведомления американского дипведомства.
В госдепе объяснили данное решение ухудшением ситуации с безопасностью и одобрением добровольного выезда членов семей американских дипломатов и части не задействованного в оперативной работе персонала. Как уточнили в дипломатическом ведомстве США, разрешение на выезд из Ближнего Востока было выдано 14 июня из-за "нестабильной и непредсказуемой обстановки" в регионе.
Обновленные рекомендации касаются всех граждан США, находящихся в зоне конфликта или планирующих туда поездки в будущем.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,2 тысячи пострадавших.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.