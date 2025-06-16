https://ria.ru/20250616/iran-2023193010.html

Госдеп обновил предупреждение о поездках в сектор Газа

Госдеп обновил предупреждение о поездках в сектор Газа - РИА Новости, 16.06.2025

Госдеп обновил предупреждение о поездках в сектор Газа

Госдепартамент США обновил предупреждение о поездках в Израиль, на Западный берег реки Иордан и в сектор Газа, повысив уровень угрозы до максимального - "не... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T19:17:00+03:00

2025-06-16T19:17:00+03:00

2025-06-16T19:17:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 16 июн - РИА Новости. Госдепартамент США обновил предупреждение о поездках в Израиль, на Западный берег реки Иордан и в сектор Газа, повысив уровень угрозы до максимального - "не посещать", следует из обнародованного в понедельник уведомления американского дипведомства. В госдепе объяснили данное решение ухудшением ситуации с безопасностью и одобрением добровольного выезда членов семей американских дипломатов и части не задействованного в оперативной работе персонала. Как уточнили в дипломатическом ведомстве США, разрешение на выезд из Ближнего Востока было выдано 14 июня из-за "нестабильной и непредсказуемой обстановки" в регионе. Обновленные рекомендации касаются всех граждан США, находящихся в зоне конфликта или планирующих туда поездки в будущем. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,2 тысячи пострадавших. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.

https://ria.ru/20250616/udar-2023108784.html

https://ria.ru/20250616/tramp-2023191608.html

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в мире, израиль, иран, сша, государственный департамент сша, обострение конфликта между израилем и ираном