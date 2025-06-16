https://ria.ru/20250616/iran-2023179086.html

Трампу нужен один звонок, чтобы "приструнить" Нетаньяху, заявил Аракчи

Трампу нужен один звонок, чтобы "приструнить" Нетаньяху, заявил Аракчи - РИА Новости, 16.06.2025

Трампу нужен один звонок, чтобы "приструнить" Нетаньяху, заявил Аракчи

Президенту США Дональду Трампу нужно сделать всего один звонок, чтобы "приструнить" премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и таким образом проложить путь к... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T18:06:00+03:00

2025-06-16T18:06:00+03:00

2025-06-16T18:16:00+03:00

в мире

израиль

иран

сша

дональд трамп

биньямин нетаньяху

аббас аракчи

обострение отношений сша и ирана

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Президенту США Дональду Трампу нужно сделать всего один звонок, чтобы "приструнить" премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и таким образом проложить путь к дипломатии, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи."Если Трамп искренне говорит о дипломатии и заинтересован в том, чтобы закончить эту войну, то следующие шаги логически вытекают из этого... Нужен один телефонный звонок из Вашингтона, чтобы приструнить кого-то вроде Нетаньяху. Это может проложить путь к возвращению к дипломатии", - написал Аракчи в соцсети X.Иранский министр также отметил, что участие США в военном конфликте Израиля и Ирана уничтожит любую перспективу переговоров по урегулированию.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,8 тысячи пострадавших.Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.

https://ria.ru/20250616/iran-2023178892.html

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в мире, израиль, иран, сша, дональд трамп, биньямин нетаньяху, аббас аракчи, обострение отношений сша и ирана