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Иранский Минздрав сообщил о 1800 пострадавших при израильских ударах - РИА Новости, 16.06.2025
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17:55 16.06.2025 (обновлено: 18:31 16.06.2025)
https://ria.ru/20250616/iran-2023177457.html
Иранский Минздрав сообщил о 1800 пострадавших при израильских ударах
Иранский Минздрав сообщил о 1800 пострадавших при израильских ударах - РИА Новости, 16.06.2025
Иранский Минздрав сообщил о 1800 пострадавших при израильских ударах
Не менее 1,8 тысячи человек получили ранения в результате ударов Израиля по Ирану, заявил в понедельник министр здравоохранения ИРИ Мохаммад-Реза Зафарканди в... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T17:55:00+03:00
2025-06-16T18:31:00+03:00
в мире
израиль
иран
обострение конфликта между израилем и ираном
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ТЕГЕРАН, 16 июн - РИА Новости. Не менее 1,8 тысячи человек получили ранения в результате ударов Израиля по Ирану, заявил в понедельник министр здравоохранения ИРИ Мохаммад-Реза Зафарканди в эфире гостелерадиокомпания Ирана IRIB.&quot;Не менее 1,8 тысячи человек пострадали в результате атак Израиля, большинство из которых были мирными гражданами. В результате взрыва на площади Кудс пострадали 59 мирных жителей, 12 из них погибли. Одной из них была беременная женщина&quot;, - приводит слова министра гостелерадиокомпания.Зафарканди отметил, что число пострадавших женщин равняется 60, количество раненых в возрасте до 20 лет - 15 человек, самому младшему из них - четыре года. По его словам, погибли 35 женщин, а также десять детей.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших.Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20250614/izrail-2022713934.html
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Столб дыма и пыли после взрывов в восточной части Тегерана
Столб дыма и пыли после взрывов в восточной части Тегерана
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в мире, израиль, иран, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Израиль, Иран, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
Иранский Минздрав сообщил о 1800 пострадавших при израильских ударах

Минздрав Ирана: не менее 1800 человек пострадали при израильских ударах

© AP Photo / Vahid SalemiДым на месте взрыва в Тегеране
Дым на месте взрыва в Тегеране - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Дым на месте взрыва в Тегеране. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 16 июн - РИА Новости. Не менее 1,8 тысячи человек получили ранения в результате ударов Израиля по Ирану, заявил в понедельник министр здравоохранения ИРИ Мохаммад-Реза Зафарканди в эфире гостелерадиокомпания Ирана IRIB.
«

"Не менее 1,8 тысячи человек пострадали в результате атак Израиля, большинство из которых были мирными гражданами. В результате взрыва на площади Кудс пострадали 59 мирных жителей, 12 из них погибли. Одной из них была беременная женщина", - приводит слова министра гостелерадиокомпания.

Зафарканди отметил, что число пострадавших женщин равняется 60, количество раненых в возрасте до 20 лет - 15 человек, самому младшему из них - четыре года. По его словам, погибли 35 женщин, а также десять детей.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
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Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
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В миреИзраильИранОбострение конфликта между Израилем и Ираном
 
 
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