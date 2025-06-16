https://ria.ru/20250616/iran-2023177457.html

Иранский Минздрав сообщил о 1800 пострадавших при израильских ударах

Иранский Минздрав сообщил о 1800 пострадавших при израильских ударах - РИА Новости, 16.06.2025

Иранский Минздрав сообщил о 1800 пострадавших при израильских ударах

Не менее 1,8 тысячи человек получили ранения в результате ударов Израиля по Ирану, заявил в понедельник министр здравоохранения ИРИ Мохаммад-Реза Зафарканди в... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T17:55:00+03:00

2025-06-16T17:55:00+03:00

2025-06-16T18:31:00+03:00

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обострение конфликта между израилем и ираном

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ТЕГЕРАН, 16 июн - РИА Новости. Не менее 1,8 тысячи человек получили ранения в результате ударов Израиля по Ирану, заявил в понедельник министр здравоохранения ИРИ Мохаммад-Реза Зафарканди в эфире гостелерадиокомпания Ирана IRIB."Не менее 1,8 тысячи человек пострадали в результате атак Израиля, большинство из которых были мирными гражданами. В результате взрыва на площади Кудс пострадали 59 мирных жителей, 12 из них погибли. Одной из них была беременная женщина", - приводит слова министра гостелерадиокомпания.Зафарканди отметил, что число пострадавших женщин равняется 60, количество раненых в возрасте до 20 лет - 15 человек, самому младшему из них - четыре года. По его словам, погибли 35 женщин, а также десять детей.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших.Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Столб дыма и пыли после взрывов в восточной части Тегерана Столб дыма и пыли после взрывов в восточной части Тегерана 2025-06-16T17:55 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, иран, обострение конфликта между израилем и ираном