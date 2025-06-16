https://ria.ru/20250616/iran-2023177457.html
Иранский Минздрав сообщил о 1800 пострадавших при израильских ударах
Иранский Минздрав сообщил о 1800 пострадавших при израильских ударах - РИА Новости, 16.06.2025
Иранский Минздрав сообщил о 1800 пострадавших при израильских ударах
Не менее 1,8 тысячи человек получили ранения в результате ударов Израиля по Ирану, заявил в понедельник министр здравоохранения ИРИ Мохаммад-Реза Зафарканди в... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T17:55:00+03:00
2025-06-16T17:55:00+03:00
2025-06-16T18:31:00+03:00
в мире
израиль
иран
обострение конфликта между израилем и ираном
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ТЕГЕРАН, 16 июн - РИА Новости. Не менее 1,8 тысячи человек получили ранения в результате ударов Израиля по Ирану, заявил в понедельник министр здравоохранения ИРИ Мохаммад-Реза Зафарканди в эфире гостелерадиокомпания Ирана IRIB."Не менее 1,8 тысячи человек пострадали в результате атак Израиля, большинство из которых были мирными гражданами. В результате взрыва на площади Кудс пострадали 59 мирных жителей, 12 из них погибли. Одной из них была беременная женщина", - приводит слова министра гостелерадиокомпания.Зафарканди отметил, что число пострадавших женщин равняется 60, количество раненых в возрасте до 20 лет - 15 человек, самому младшему из них - четыре года. По его словам, погибли 35 женщин, а также десять детей.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших.Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20250614/izrail-2022713934.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023161890_528:379:2753:2048_1920x0_80_0_0_e6b144e9fc9f95f55bb8b3e6e9bfcc38.jpg
Столб дыма и пыли после взрывов в восточной части Тегерана
Столб дыма и пыли после взрывов в восточной части Тегерана
2025-06-16T17:55
true
PT0M20S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, иран, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Израиль, Иран, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
Иранский Минздрав сообщил о 1800 пострадавших при израильских ударах
Минздрав Ирана: не менее 1800 человек пострадали при израильских ударах
ТЕГЕРАН, 16 июн - РИА Новости.
Не менее 1,8 тысячи человек получили ранения в результате ударов Израиля по Ирану, заявил в понедельник министр здравоохранения ИРИ Мохаммад-Реза Зафарканди в эфире гостелерадиокомпания Ирана IRIB
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"Не менее 1,8 тысячи человек пострадали в результате атак Израиля, большинство из которых были мирными гражданами. В результате взрыва на площади Кудс пострадали 59 мирных жителей, 12 из них погибли. Одной из них была беременная женщина", - приводит слова министра гостелерадиокомпания.
Зафарканди отметил, что число пострадавших женщин равняется 60, количество раненых в возрасте до 20 лет - 15 человек, самому младшему из них - четыре года. По его словам, погибли 35 женщин, а также десять детей.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.