Ответ ЕС на ирано-израильский конфликт вызвал недоумение в США
Responsible Statecraft: ЕС обвинил Иран в ударах по собственной территории
© Фото : соцсетиРазрушенное здание министерства юстиции Ирана в Тегеране
© Фото : соцсети
Разрушенное здание министерства юстиции Ирана в Тегеране
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Лицемерное отношение ЕС к Израилю, атаковавшему Иран, подтвердило его предвзятость, пишет Responsible Statecraft.
"Израильские военные самолеты нанесли удар по Ирану, нарушив суверенитет страны <...> и спровоцировав столь же неизбирательные ответные удары — однако лидеры Европы даже не осудили атаку. Они ее извращенным образом одобрили — обвинив при этом парадоксальным образом Иран в ударах по собственной территории. <…> Эта оруэлловская риторика — не просто некомпетентность или невежество. Это кульминация давней дипломатической халатности, которая во многом и спровоцировала этот кризис", — говорится в материале.
Как пишет издание, подобные двойные стандарты уничтожили авторитет Европы и доказали, что от "порядка на основе правил" ничего не осталось.
Обострение ирано-израильского конфликта
- В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев": израильские ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана.
- Тель-Авив заявил, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию государства.
- При атаках погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава Генштаба ВС республики и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков.
- Ударам подверглись ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане, места дислокации армии на северо-западе страны.
- Иран в ответ начал операцию "Правдивое обещание — 3" и атакует военные цели противника.
- Израильские и иранские СМИ сообщают о десятках погибших и сотнях пострадавших с обеих сторон.
- Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми.
Обмен ударами между Израилем и Ираном
Вчера, 15:42
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>