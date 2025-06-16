https://ria.ru/20250616/iran-2023165259.html

Ответ ЕС на ирано-израильский конфликт вызвал недоумение в США

Ответ ЕС на ирано-израильский конфликт вызвал недоумение в США - РИА Новости, 16.06.2025

Ответ ЕС на ирано-израильский конфликт вызвал недоумение в США

Лицемерное отношение ЕС к Израилю, атаковавшему Иран, подтвердило его предвзятость, пишет Responsible Statecraft. РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T17:05:00+03:00

2025-06-16T17:05:00+03:00

2025-06-16T17:07:00+03:00

в мире

иран

израиль

европа

евросоюз

обострение конфликта между израилем и ираном

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0f/2023007242_0:428:960:968_1920x0_80_0_0_6a9b1f0991a425b710c6254e6f7ab845.jpg

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Лицемерное отношение ЕС к Израилю, атаковавшему Иран, подтвердило его предвзятость, пишет Responsible Statecraft."Израильские военные самолеты нанесли удар по Ирану, нарушив суверенитет страны <...> и спровоцировав столь же неизбирательные ответные удары — однако лидеры Европы даже не осудили атаку. Они ее извращенным образом одобрили — обвинив при этом парадоксальным образом Иран в ударах по собственной территории. <…> Эта оруэлловская риторика — не просто некомпетентность или невежество. Это кульминация давней дипломатической халатности, которая во многом и спровоцировала этот кризис", — говорится в материале.Как пишет издание, подобные двойные стандарты уничтожили авторитет Европы и доказали, что от "порядка на основе правил" ничего не осталось.Обострение ирано-израильского конфликтаОбострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20250616/ssha-2023140683.html

https://ria.ru/20250616/ataka-2023090554.html

иран

израиль

европа

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, израиль, европа, евросоюз, обострение конфликта между израилем и ираном, сша