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Ответ ЕС на ирано-израильский конфликт вызвал недоумение в США - РИА Новости, 16.06.2025
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17:05 16.06.2025 (обновлено: 17:07 16.06.2025)
https://ria.ru/20250616/iran-2023165259.html
Ответ ЕС на ирано-израильский конфликт вызвал недоумение в США
Ответ ЕС на ирано-израильский конфликт вызвал недоумение в США - РИА Новости, 16.06.2025
Ответ ЕС на ирано-израильский конфликт вызвал недоумение в США
Лицемерное отношение ЕС к Израилю, атаковавшему Иран, подтвердило его предвзятость, пишет Responsible Statecraft. РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T17:05:00+03:00
2025-06-16T17:07:00+03:00
в мире
иран
израиль
европа
евросоюз
обострение конфликта между израилем и ираном
сша
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Лицемерное отношение ЕС к Израилю, атаковавшему Иран, подтвердило его предвзятость, пишет Responsible Statecraft."Израильские военные самолеты нанесли удар по Ирану, нарушив суверенитет страны &lt;...&gt; и спровоцировав столь же неизбирательные ответные удары — однако лидеры Европы даже не осудили атаку. Они ее извращенным образом одобрили — обвинив при этом парадоксальным образом Иран в ударах по собственной территории. &lt;…&gt; Эта оруэлловская риторика — не просто некомпетентность или невежество. Это кульминация давней дипломатической халатности, которая во многом и спровоцировала этот кризис", — говорится в материале.Как пишет издание, подобные двойные стандарты уничтожили авторитет Европы и доказали, что от "порядка на основе правил" ничего не осталось.Обострение ирано-израильского конфликтаОбострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250616/ssha-2023140683.html
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в мире, иран, израиль, европа, евросоюз, обострение конфликта между израилем и ираном, сша
В мире, Иран, Израиль, Европа, Евросоюз, Обострение конфликта между Израилем и Ираном, США
Ответ ЕС на ирано-израильский конфликт вызвал недоумение в США

Responsible Statecraft: ЕС обвинил Иран в ударах по собственной территории

© Фото : соцсетиРазрушенное здание министерства юстиции Ирана в Тегеране
Разрушенное здание министерства юстиции Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© Фото : соцсети
Разрушенное здание министерства юстиции Ирана в Тегеране
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Лицемерное отношение ЕС к Израилю, атаковавшему Иран, подтвердило его предвзятость, пишет Responsible Statecraft.
"Израильские военные самолеты нанесли удар по Ирану, нарушив суверенитет страны <...> и спровоцировав столь же неизбирательные ответные удары — однако лидеры Европы даже не осудили атаку. Они ее извращенным образом одобрили — обвинив при этом парадоксальным образом Иран в ударах по собственной территории. <…> Эта оруэлловская риторика — не просто некомпетентность или невежество. Это кульминация давней дипломатической халатности, которая во многом и спровоцировала этот кризис", — говорится в материале.
Дым на месте израильского авиаудара в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
"Кто поверит?" На Западе набросились на США из-за конфликта Израиля и Ирана
Вчера, 14:57
Как пишет издание, подобные двойные стандарты уничтожили авторитет Европы и доказали, что от "порядка на основе правил" ничего не осталось.

Обострение ирано-израильского конфликта

  • В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев": израильские ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана.
  • Тель-Авив заявил, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию государства.
  • При атаках погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава Генштаба ВС республики и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков.
  • Ударам подверглись ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане, места дислокации армии на северо-западе страны.
  • Иран в ответ начал операцию "Правдивое обещание — 3" и атакует военные цели противника.
  • Израильские и иранские СМИ сообщают о десятках погибших и сотнях пострадавших с обеих сторон.
  • Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми.
Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
Израильские военные разбирают завалы жилых зданий, разрушенных в результате иранского ракетного удара в Бат-Яме, в центральной части Израиля - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
Обмен ударами между Израилем и Ираном
Вчера, 15:42
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
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