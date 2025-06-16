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Россия обсуждает с представителями США тему Ирана, рассказал Рябков - РИА Новости, 16.06.2025
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16:48 16.06.2025 (обновлено: 17:08 16.06.2025)
https://ria.ru/20250616/iran-2023161651.html
Россия обсуждает с представителями США тему Ирана, рассказал Рябков
Россия обсуждает с представителями США тему Ирана, рассказал Рябков - РИА Новости, 16.06.2025
Россия обсуждает с представителями США тему Ирана, рассказал Рябков
Россия и США обсуждают тему Ирана при контактах, которые последние дни осуществлялись на профильных международных площадках, заявил журналистам замглавы МИД РФ... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T16:48:00+03:00
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россия
сша
иран
сергей рябков
владимир путин
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Россия и США обсуждают тему Ирана при контактах, которые последние дни осуществлялись на профильных международных площадках, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Тема Ирана звучит в наших контактах с американскими представителями. Мы соответствующие импульсы передали американской стороне. В последние дни это происходило на профильных международных многосторонних площадках", - сказал Рябков, отвечая на вопрос РИА Новости, ведут ли РФ и США контакты по Ирану после телефонного разговора президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.
https://ria.ru/20250616/ryabkov-2023162078.html
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россия, сша, иран, сергей рябков, владимир путин, дональд трамп
Россия, США, Иран, Сергей Рябков, Владимир Путин, Дональд Трамп
Россия обсуждает с представителями США тему Ирана, рассказал Рябков

Рябков: Россия обсуждает с представителями США тему Ирана

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСергей Рябков
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Сергей Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Россия и США обсуждают тему Ирана при контактах, которые последние дни осуществлялись на профильных международных площадках, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Тема Ирана звучит в наших контактах с американскими представителями. Мы соответствующие импульсы передали американской стороне. В последние дни это происходило на профильных международных многосторонних площадках", - сказал Рябков, отвечая на вопрос РИА Новости, ведут ли РФ и США контакты по Ирану после телефонного разговора президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
Россия находится в контакте с Ираном и Израилем, заявил Рябков
Вчера, 16:49
 
РоссияСШАИранСергей РябковВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
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