https://ria.ru/20250616/iran-2023161651.html

Россия обсуждает с представителями США тему Ирана, рассказал Рябков

Россия обсуждает с представителями США тему Ирана, рассказал Рябков - РИА Новости, 16.06.2025

Россия обсуждает с представителями США тему Ирана, рассказал Рябков

Россия и США обсуждают тему Ирана при контактах, которые последние дни осуществлялись на профильных международных площадках, заявил журналистам замглавы МИД РФ... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T16:48:00+03:00

2025-06-16T16:48:00+03:00

2025-06-16T17:08:00+03:00

россия

сша

иран

сергей рябков

владимир путин

дональд трамп

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Россия и США обсуждают тему Ирана при контактах, которые последние дни осуществлялись на профильных международных площадках, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Тема Ирана звучит в наших контактах с американскими представителями. Мы соответствующие импульсы передали американской стороне. В последние дни это происходило на профильных международных многосторонних площадках", - сказал Рябков, отвечая на вопрос РИА Новости, ведут ли РФ и США контакты по Ирану после телефонного разговора президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.

https://ria.ru/20250616/ryabkov-2023162078.html

россия

сша

иран

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2025

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россия, сша, иран, сергей рябков, владимир путин, дональд трамп