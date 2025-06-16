https://ria.ru/20250616/iran-2023106177.html

Группа из 225 россиян покинула Иран 15 июня, сообщило посольство

Группа из 225 россиян покинула Иран 15 июня, сообщило посольство - РИА Новости, 16.06.2025

Группа из 225 россиян покинула Иран 15 июня, сообщило посольство

Группа из 225 человек, в том числе члены семей сотрудников загранучреждений РФ, покинула Иран 15 июня, 14 июня Иран покинула группа из 88 человек, сообщило... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T13:03:00+03:00

2025-06-16T13:03:00+03:00

2025-06-16T13:13:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 16 июн - РИА Новости. Группа из 225 человек, в том числе члены семей сотрудников загранучреждений РФ, покинула Иран 15 июня, 14 июня Иран покинула группа из 88 человек, сообщило российское посольство в Тегеране."Вчера границу пересекла группа из 225 человек, включая детей. Речь идет о членах семей сотрудников российских загранучреждений, артистах Большого симфонического оркестра имени П.И.Чайковского и других росграждан", - говорится в сообщении.Оно отметило, что ранее 14 июня 2025 года при участии посольства России в Иране и посольства России в Азербайджане первая группа в составе 88 человек, включая съемочную группу Федора Бондарчука, также пересекла сухопутный участок государственной границы между Ираном и Азербайджаном."Помимо граждан России в группах также были граждане Беларуси, Сербии, Узбекистана и Таджикистана", - отметило посольство.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20250616/reysy-2023094902.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

иран, россия, в мире