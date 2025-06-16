https://ria.ru/20250616/iran-2023106177.html
Группа из 225 россиян покинула Иран 15 июня, сообщило посольство
Группа из 225 россиян покинула Иран 15 июня, сообщило посольство - РИА Новости, 16.06.2025
Группа из 225 россиян покинула Иран 15 июня, сообщило посольство
Группа из 225 человек, в том числе члены семей сотрудников загранучреждений РФ, покинула Иран 15 июня, 14 июня Иран покинула группа из 88 человек, сообщило... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T13:03:00+03:00
2025-06-16T13:03:00+03:00
2025-06-16T13:13:00+03:00
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ТЕГЕРАН, 16 июн - РИА Новости. Группа из 225 человек, в том числе члены семей сотрудников загранучреждений РФ, покинула Иран 15 июня, 14 июня Иран покинула группа из 88 человек, сообщило российское посольство в Тегеране."Вчера границу пересекла группа из 225 человек, включая детей. Речь идет о членах семей сотрудников российских загранучреждений, артистах Большого симфонического оркестра имени П.И.Чайковского и других росграждан", - говорится в сообщении.Оно отметило, что ранее 14 июня 2025 года при участии посольства России в Иране и посольства России в Азербайджане первая группа в составе 88 человек, включая съемочную группу Федора Бондарчука, также пересекла сухопутный участок государственной границы между Ираном и Азербайджаном."Помимо граждан России в группах также были граждане Беларуси, Сербии, Узбекистана и Таджикистана", - отметило посольство.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, россия, в мире
Группа из 225 россиян покинула Иран 15 июня, сообщило посольство
Группа из 225 россиян, включая артистов, покинула Иран 15 июня