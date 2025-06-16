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Fars: ракетный удар Израиля повредил больницу на западе Ирана

Fars: ракетный удар Израиля повредил больницу на западе Ирана - РИА Новости, 16.06.2025

Fars: ракетный удар Израиля повредил больницу на западе Ирана

Больница в Керманшахе на западе Ирана была повреждена в результате ракетного удара Израиля, несколько человек получили ранения, передает в понедельник иранское... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T12:02:00+03:00

2025-06-16T12:02:00+03:00

2025-06-16T12:16:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 16 июн – РИА Новости. Больница в Керманшахе на западе Ирана была повреждена в результате ракетного удара Израиля, несколько человек получили ранения, передает в понедельник иранское госагентство Fars."Сегодня утром израильский ракетный удар по Керманшаху повредил больницу Фараби", - говорится в сообщении.Отмечается, что несколько пациентов получили ранения в результате разрушений в больнице.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил КСИР, исламская республика в ответ на атаки Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" и нанесла удары по военным целям в Израиле.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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Жилой дом на улице Кешаварз в Тегеране после удара Израиля Израильский удар нанесен по жилому дому на улице Кешаварз в Тегеране 2025-06-16T12:02 true PT1M00S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, иран, обострение конфликта между израилем и ираном