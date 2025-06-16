Рейтинг@Mail.ru
Fars: ракетный удар Израиля повредил больницу на западе Ирана - РИА Новости, 16.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:02 16.06.2025 (обновлено: 12:16 16.06.2025)
https://ria.ru/20250616/iran-2023090862.html
Fars: ракетный удар Израиля повредил больницу на западе Ирана
Fars: ракетный удар Израиля повредил больницу на западе Ирана - РИА Новости, 16.06.2025
Fars: ракетный удар Израиля повредил больницу на западе Ирана
Больница в Керманшахе на западе Ирана была повреждена в результате ракетного удара Израиля, несколько человек получили ранения, передает в понедельник иранское... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T12:02:00+03:00
2025-06-16T12:16:00+03:00
в мире
израиль
иран
обострение конфликта между израилем и ираном
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023085923_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ee0d44e16661cdff449d88e3a9c4b85b.jpg
ТЕГЕРАН, 16 июн – РИА Новости. Больница в Керманшахе на западе Ирана была повреждена в результате ракетного удара Израиля, несколько человек получили ранения, передает в понедельник иранское госагентство Fars."Сегодня утром израильский ракетный удар по Керманшаху повредил больницу Фараби", - говорится в сообщении.Отмечается, что несколько пациентов получили ранения в результате разрушений в больнице.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил КСИР, исламская республика в ответ на атаки Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" и нанесла удары по военным целям в Израиле.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20250616/evropa-2022996823.html
израиль
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Жилой дом на улице Кешаварз в Тегеране после удара Израиля
Израильский удар нанесен по жилому дому на улице Кешаварз в Тегеране
2025-06-16T12:02
true
PT1M00S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023085923_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_760bfa132c6f0a7be356ac2f9c05178c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, иран, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Израиль, Иран, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
Fars: ракетный удар Израиля повредил больницу на западе Ирана

Fars: ракетный удар Израиля повредил больницу в Иране, есть пострадавшие

© AP Photo / Morteza ZangeneМужчина несет раненую девушку после взрыва в центре Тегерана
Мужчина несет раненую девушку после взрыва в центре Тегерана - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© AP Photo / Morteza Zangene
Мужчина несет раненую девушку после взрыва в центре Тегерана
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕГЕРАН, 16 июн – РИА Новости. Больница в Керманшахе на западе Ирана была повреждена в результате ракетного удара Израиля, несколько человек получили ранения, передает в понедельник иранское госагентство Fars.
"Сегодня утром израильский ракетный удар по Керманшаху повредил больницу Фараби", - говорится в сообщении.
Отмечается, что несколько пациентов получили ранения в результате разрушений в больнице.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил КСИР, исламская республика в ответ на атаки Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" и нанесла удары по военным целям в Израиле.
Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
Ближневосточный конфликт стер Европу с политической карты мира
Вчера, 08:00
 
В миреИзраильИранОбострение конфликта между Израилем и Ираном
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала