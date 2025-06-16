https://ria.ru/20250616/iran-2023084922.html

В посольстве рассказали, как россияне могут покинуть Иран

В посольстве рассказали, как россияне могут покинуть Иран - РИА Новости, 16.06.2025

В посольстве рассказали, как россияне могут покинуть Иран

Россияне, находящиеся в Иране, могут покинуть республику через погранпереход "Астара" на границе с Азербайджаном, сообщило посольство РФ в Тегеране. РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T11:45:00+03:00

2025-06-16T11:45:00+03:00

2025-06-16T11:45:00+03:00

в мире

иран

тегеран (город)

обострение конфликта между израилем и ираном

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Россияне, находящиеся в Иране, могут покинуть республику через погранпереход "Астара" на границе с Азербайджаном, сообщило посольство РФ в Тегеране. "Для выезда с территории Ирана через государственную границу между Ираном и Азербайджаном (погранпереход "Астара") необходимо заблаговременно направлять в посольство России в Тегеране свои данные (ФИО, паспортные данные (загранпаспорт), телефон для связи (российский и иранский) и срок действия визы) для проведения необходимых согласований с иранскими и азербайджанскими компетентными органами", - говорится в сообщении посольства, опубликованном в Telegram-канале. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил КСИР, исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" и нанесла удары по военным целям в Израиле.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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в мире, иран, тегеран (город), обострение конфликта между израилем и ираном