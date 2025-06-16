В посольстве рассказали, как россияне могут покинуть Иран
Посольство РФ: россияне могут покинуть Иран через погранпереход Астара
© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Россияне, находящиеся в Иране, могут покинуть республику через погранпереход "Астара" на границе с Азербайджаном, сообщило посольство РФ в Тегеране.
"Для выезда с территории Ирана через государственную границу между Ираном и Азербайджаном (погранпереход "Астара") необходимо заблаговременно направлять в посольство России в Тегеране свои данные (ФИО, паспортные данные (загранпаспорт), телефон для связи (российский и иранский) и срок действия визы) для проведения необходимых согласований с иранскими и азербайджанскими компетентными органами", - говорится в сообщении посольства, опубликованном в Telegram-канале.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил КСИР, исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" и нанесла удары по военным целям в Израиле.