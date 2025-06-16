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Израиль сообщил о ликвидации четырех офицеров иранской разведки - РИА Новости, 16.06.2025
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11:41 16.06.2025 (обновлено: 12:31 16.06.2025)
https://ria.ru/20250616/iran-2023084124.html
Израиль сообщил о ликвидации четырех офицеров иранской разведки
Израиль сообщил о ликвидации четырех офицеров иранской разведки - РИА Новости, 16.06.2025
Израиль сообщил о ликвидации четырех офицеров иранской разведки
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала главу разведки Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мухаммада Катми и еще ряд высокопоставленных офицеров... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T11:41:00+03:00
2025-06-16T12:31:00+03:00
в мире
израиль
обострение конфликта между израилем и ираном
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала главу разведки Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мухаммада Катми и еще ряд высокопоставленных офицеров разведки, сообщила в понедельник пресс-служба израильской армии."В воскресенье истребители ВВС Израиля нанесли удар по зданию в Тегеране, где находились несколько высокопоставленных членов разведывательных организаций иранского режима. В результате атаки были ликвидированы глава разведки Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и его заместитель, а также начальник разведки сил "Кудс" КСИР и его заместитель", - говорится в сообщении.В пресс-службе отметили, что Катми занимал свой пост с 2022 года и был ответственен за "контрразведку, шпионаж и нанесение вреда противникам иранского режима из Ирана". В сообщении также утверждается, что его заместитель Мухаммад Хасан Махкаки сыграл значительную роль в "террористической деятельности Ирана против Израиля, Запада и других стран в регионе".Также отмечается, что главы разведывательного отдела сил "Кудс" Мохсен Багери и его заместитель Абу аль-Фачал Нухуа отвечали за оперативную и разведывательную помощь членам оси сопротивления, включая шиитское ливанское движение "Хезболлах", палестинское движение ХАМАС, шиитское военно-политическое движение в Йемене "Ансар Алла" (хуситы) и ополченцев в Ираке.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил ранее КСИР, исламская республика в ответ на атаки Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" и нанесла удары по военным целям в Израиле.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20250616/iran-2023090862.html
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7 495 645-6601
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60
353
60
Удары по командным центрам в Иране, принадлежащим силам "Кудс" в составе КСИР
Армия Израиля сообщила об ударах по командным центрам в Иране, принадлежащим силам "Кудс" в составе КСИР.
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в мире, израиль, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Израиль, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
Израиль сообщил о ликвидации четырех офицеров иранской разведки

ЦАХАЛ сообщила о ликвидации четырех высокопоставленных офицеров разведки Ирана

© Фото : соцсетиДым на месте израильского авиаудара в Тегеране, Иран
Дым на месте израильского авиаудара в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© Фото : соцсети
Дым на месте израильского авиаудара в Тегеране, Иран
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала главу разведки Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мухаммада Катми и еще ряд высокопоставленных офицеров разведки, сообщила в понедельник пресс-служба израильской армии.
"В воскресенье истребители ВВС Израиля нанесли удар по зданию в Тегеране, где находились несколько высокопоставленных членов разведывательных организаций иранского режима. В результате атаки были ликвидированы глава разведки Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и его заместитель, а также начальник разведки сил "Кудс" КСИР и его заместитель", - говорится в сообщении.
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В пресс-службе отметили, что Катми занимал свой пост с 2022 года и был ответственен за "контрразведку, шпионаж и нанесение вреда противникам иранского режима из Ирана". В сообщении также утверждается, что его заместитель Мухаммад Хасан Махкаки сыграл значительную роль в "террористической деятельности Ирана против Израиля, Запада и других стран в регионе".
Также отмечается, что главы разведывательного отдела сил "Кудс" Мохсен Багери и его заместитель Абу аль-Фачал Нухуа отвечали за оперативную и разведывательную помощь членам оси сопротивления, включая шиитское ливанское движение "Хезболлах", палестинское движение ХАМАС, шиитское военно-политическое движение в Йемене "Ансар Алла" (хуситы) и ополченцев в Ираке.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил ранее КСИР, исламская республика в ответ на атаки Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" и нанесла удары по военным целям в Израиле.
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