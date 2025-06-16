https://ria.ru/20250616/iran-2023066094.html
Иран считает бессмысленным вести переговоры на фоне эскалации
Иран считает бессмысленным вести переговоры на фоне эскалации - РИА Новости, 16.06.2025
Иран считает бессмысленным вести переговоры на фоне эскалации
Тегеран считает, что сейчас бессмысленно вести переговоры на фоне продолжающихся ударов Израиля по исламской республике, заявил в понедельник официальный... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T10:49:00+03:00
2025-06-16T10:49:00+03:00
2025-06-16T10:55:00+03:00
в мире
иран
тегеран (город)
израиль
обострение конфликта между израилем и ираном
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0f/2023007242_0:428:960:968_1920x0_80_0_0_6a9b1f0991a425b710c6254e6f7ab845.jpg
ТЕГЕРАН, 16 июн – РИА Новости. Тегеран считает, что сейчас бессмысленно вести переговоры на фоне продолжающихся ударов Израиля по исламской республике, заявил в понедельник официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи."В этой ситуации вести переговоры совершенно бессмысленно. Как я уже сказал, США должны занять четкую позицию. Как постоянный член Совета Безопасности ООН, США обязаны признать и осудить эту агрессию со стороны Израиля. Мы не можем согласиться с тем, что США в силу своих особых отношений с Израилем имеют какие-либо препятствия для объявления этого акта таким, какой он есть на самом деле", - сказал Багаи в ходе еженедельной пресс-конференции.Иран провел пять раундов непрямых переговоров с США при посредничестве Омана по поводу иранской ядерной программы, однако запланированный на 15 июня раунд был отменен из-за начала ударов Израиля по исламской республике.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил КСИР, исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" и нанесла удары по военным целям в Израиле.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20250616/evropa-2022996823.html
иран
тегеран (город)
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0f/2023007242_0:242:960:962_1920x0_80_0_0_7f7c89c042070103a7dc5df0bc374d0f.jpg
Разбор завалов на месте попадания иранской ракеты
Израильские спасательные службы продолжают разбор завалов на месте попадания иранской ракеты в жилую многоэтажку в Бат-Яме к югу от Тель-Авива, которая частично обрушилась, передает корреспондент РИА Новости.
По словам спасателей, под завалами еще могут оставаться несколько человек. Десятки соседних домов получили существенные повреждения, а на близлежащей улице до сих пор остаются десятки искореженных автомобилей и фрагментов зданий.
2025-06-16T10:49
true
PT0M33S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, тегеран (город), израиль, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Иран, Тегеран (город), Израиль, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
Иран считает бессмысленным вести переговоры на фоне эскалации
МИД Ирана заявил, что вести переговоры на фоне ударов Израиля бессмысленно
ТЕГЕРАН, 16 июн – РИА Новости. Тегеран считает, что сейчас бессмысленно вести переговоры на фоне продолжающихся ударов Израиля по исламской республике, заявил в понедельник официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
"В этой ситуации вести переговоры совершенно бессмысленно. Как я уже сказал, США должны занять четкую позицию. Как постоянный член Совета Безопасности ООН, США обязаны признать и осудить эту агрессию со стороны Израиля. Мы не можем согласиться с тем, что США в силу своих особых отношений с Израилем имеют какие-либо препятствия для объявления этого акта таким, какой он есть на самом деле", - сказал Багаи в ходе еженедельной пресс-конференции.
Иран провел пять раундов непрямых переговоров с США при посредничестве Омана по поводу иранской ядерной программы, однако запланированный на 15 июня раунд был отменен из-за начала ударов Израиля по исламской республике.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил КСИР, исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" и нанесла удары по военным целям в Израиле.