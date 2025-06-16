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Более 280 израильтян за ночь попали в больницы из-за иранских обстрелов - РИА Новости, 16.06.2025
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10:44 16.06.2025 (обновлено: 10:54 16.06.2025)
https://ria.ru/20250616/iran-2023065314.html
Более 280 израильтян за ночь попали в больницы из-за иранских обстрелов
Более 280 израильтян за ночь попали в больницы из-за иранских обстрелов - РИА Новости, 16.06.2025
Более 280 израильтян за ночь попали в больницы из-за иранских обстрелов
Более 280 израильтян поступили в больницы из-за ночных ракетных обстрелов со стороны Ирана, большинство из них получили легкие травмы, сообщило министерство... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T10:44:00+03:00
2025-06-16T10:54:00+03:00
в мире
иран
израиль
обострение конфликта между израилем и ираном
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ТЕЛЬ-АВИВ, 16 июн - РИА Новости. Более 280 израильтян поступили в больницы из-за ночных ракетных обстрелов со стороны Ирана, большинство из них получили легкие травмы, сообщило министерство здравоохранения страны. "За ночь в больницы поступило 287 пострадавших (с бригадами скорой помощи или самостоятельно). Один из них тяжело ранен, а 13 имеют ранения средней тяжести. Легкие травмы имеются у 240 человек, а 11 испытали состояние шока. Состояние оставшихся пациентов пока неизвестно", - говорится в сообщении минздрава. По израильским данным, за трое суток военного конфликта с Ираном в Израиле погибло более 20 человек, а более 500 получили ранения.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20250616/evropa-2022996823.html
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Продолжение ударов по Тель-Авиву
Продолжение ударов по Тель-Авиву
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в мире, иран, израиль, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Иран, Израиль, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
Более 280 израильтян за ночь попали в больницы из-за иранских обстрелов

В Израиле за ночь 287 человек попали в больницы из-за обстрелов со стороны Ирана

© picture alliance/Ilia YefimovichИзраильские спасатели на дежурстве после иранского ракетного удара по центру Тель-Авива
Израильские спасатели на дежурстве после иранского ракетного удара по центру Тель-Авива - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© picture alliance/Ilia Yefimovich
Израильские спасатели на дежурстве после иранского ракетного удара по центру Тель-Авива
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ТЕЛЬ-АВИВ, 16 июн - РИА Новости. Более 280 израильтян поступили в больницы из-за ночных ракетных обстрелов со стороны Ирана, большинство из них получили легкие травмы, сообщило министерство здравоохранения страны.
"За ночь в больницы поступило 287 пострадавших (с бригадами скорой помощи или самостоятельно). Один из них тяжело ранен, а 13 имеют ранения средней тяжести. Легкие травмы имеются у 240 человек, а 11 испытали состояние шока. Состояние оставшихся пациентов пока неизвестно", - говорится в сообщении минздрава.
По израильским данным, за трое суток военного конфликта с Ираном в Израиле погибло более 20 человек, а более 500 получили ранения.
Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
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В миреИранИзраильОбострение конфликта между Израилем и Ираном
 
 
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