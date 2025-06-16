В Иране десять военных сил ПВО погибли при отражении атаки Израиля
На северо-западе Ирана десять военных сил ПВО погибли, отражая атаку Израиля
© Фото : соцсетиДым на месте израильского авиаудара в Тегеране
© Фото : соцсети
Дым на месте израильского авиаудара в Тегеране
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ТЕГЕРАН, 16 июн – РИА Новости. Десять военных из сил ПВО Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана погибли в ходе отражения воздушной атаки на северо-западе исламской республики, передает иранское агентство YJC.
"КСИР провинции Западный Азербайджан объявил имена 10 погибших военных третьей дивизии ПВО "Хамза" во время отражения атаки Израиля по городу Урмия", - говорится в сообщении.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил КСИР, исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" и нанесла удары по военным целям в Израиле.