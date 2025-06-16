На западе Ирана прогремели взрывы после атаки Израиля, сообщили СМИ
Fars: в иранском Керманшахе прогремели четыре взрыва после атаки Израиля
© Фото : соцсетиДым на месте израильского авиаудара в Иране
© Фото : соцсети
Дым на месте израильского авиаудара в Иране
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ТЕГЕРАН, 16 июн – РИА Новости. Четыре взрыва прогремели после атаки Израиля в иранском городе Керманшах, расположенном на западе исламской республики, передает иранское госагентство Fars.
"Несколько минут назад в Керманшахе прозвучало четыре взрыва… Целью этой атаки стал салон грузовиков в районе Дизелабад в Керманшахе. В результате этой атаки пострадал по меньшей мере один человек", - говорится в сообщении.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил КСИР, исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" и нанесла удары по военным целям в Израиле.