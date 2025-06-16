Рейтинг@Mail.ru
На западе Ирана прогремели взрывы после атаки Израиля, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:26 16.06.2025 (обновлено: 09:36 16.06.2025)
https://ria.ru/20250616/iran-2023052120.html
На западе Ирана прогремели взрывы после атаки Израиля, сообщили СМИ
На западе Ирана прогремели взрывы после атаки Израиля, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.06.2025
На западе Ирана прогремели взрывы после атаки Израиля, сообщили СМИ
Четыре взрыва прогремели после атаки Израиля в иранском городе Керманшах, расположенном на западе исламской республики, передает иранское госагентство Fars. РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T09:26:00+03:00
2025-06-16T09:36:00+03:00
в мире
иран
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0f/2022962934_0:231:600:569_1920x0_80_0_0_22fb281f81fc057b315f7b767097c8a9.jpg
ТЕГЕРАН, 16 июн – РИА Новости. Четыре взрыва прогремели после атаки Израиля в иранском городе Керманшах, расположенном на западе исламской республики, передает иранское госагентство Fars."Несколько минут назад в Керманшахе прозвучало четыре взрыва… Целью этой атаки стал салон грузовиков в районе Дизелабад в Керманшахе. В результате этой атаки пострадал по меньшей мере один человек", - говорится в сообщении.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил КСИР, исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" и нанесла удары по военным целям в Израиле.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20250616/mehr-2023053138.html
https://ria.ru/20250616/ksir-2023041827.html
иран
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0f/2022962934_0:248:600:698_1920x0_80_0_0_8321abfa685889fdebec2a514ee363e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, израиль
В мире, Иран, Израиль
На западе Ирана прогремели взрывы после атаки Израиля, сообщили СМИ

Fars: в иранском Керманшахе прогремели четыре взрыва после атаки Израиля

© Фото : соцсетиДым на месте израильского авиаудара в Иране
Дым на месте израильского авиаудара в Иране - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© Фото : соцсети
Дым на месте израильского авиаудара в Иране
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕГЕРАН, 16 июн – РИА Новости. Четыре взрыва прогремели после атаки Израиля в иранском городе Керманшах, расположенном на западе исламской республики, передает иранское госагентство Fars.
"Несколько минут назад в Керманшахе прозвучало четыре взрыва… Целью этой атаки стал салон грузовиков в районе Дизелабад в Керманшахе. В результате этой атаки пострадал по меньшей мере один человек", - говорится в сообщении.
Иранские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
Парламент Ирана рассматривает проект об укреплении армии, пишут СМИ
09:33
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил КСИР, исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" и нанесла удары по военным целям в Израиле.
Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
Солдаты Корпуса стражи исламской революции (КСИР) - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
КСИР заявил, что операции против Израиля продолжатся до его уничтожения
07:49
 
В миреИранИзраиль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Израильские спасатели на дежурстве после иранского ракетного удара по центру Тель-АвиваОбострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортажВчера, 23:03
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала