https://ria.ru/20250616/iran-2023051197.html
СМИ: в Иране казнили обвиняемого в шпионаже в пользу "Моссада"
СМИ: в Иране казнили обвиняемого в шпионаже в пользу "Моссада" - РИА Новости, 16.06.2025
СМИ: в Иране казнили обвиняемого в шпионаже в пользу "Моссада"
Обвиняемого в шпионаже в пользу израильской разведки "Моссад" казнили в Иране, передает в понедельник агентство Mizan, связанное с судебной властью страны. РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T09:19:00+03:00
2025-06-16T09:19:00+03:00
2025-06-16T09:19:00+03:00
в мире
иран
моссад
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ТЕГЕРАН, 16 июн - РИА Новости. Обвиняемого в шпионаже в пользу израильской разведки "Моссад" казнили в Иране, передает в понедельник агентство Mizan, связанное с судебной властью страны. "Мужчина, осуществлявший разведывательную деятельность в пользу сионистского режима... был казнен сегодня утром", - говорится в сообщении. Уточняется, что казнили Исмаила Фекри, задержанного зимой 2023-2024 года. По данным агентства, он передавал чувствительную информацию об Иране и поддерживал связь с двумя офицерами израильской разведки.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, моссад, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Иран, Моссад, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
СМИ: в Иране казнили обвиняемого в шпионаже в пользу "Моссада"
Mizan: в Иране казнили обвиняемого в шпионаже в пользу "Моссада"