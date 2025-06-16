https://ria.ru/20250616/iran-2023051197.html

СМИ: в Иране казнили обвиняемого в шпионаже в пользу "Моссада"

СМИ: в Иране казнили обвиняемого в шпионаже в пользу "Моссада" - РИА Новости, 16.06.2025

СМИ: в Иране казнили обвиняемого в шпионаже в пользу "Моссада"

Обвиняемого в шпионаже в пользу израильской разведки "Моссад" казнили в Иране, передает в понедельник агентство Mizan, связанное с судебной властью страны. РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T09:19:00+03:00

2025-06-16T09:19:00+03:00

2025-06-16T09:19:00+03:00

в мире

иран

моссад

обострение конфликта между израилем и ираном

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ТЕГЕРАН, 16 июн - РИА Новости. Обвиняемого в шпионаже в пользу израильской разведки "Моссад" казнили в Иране, передает в понедельник агентство Mizan, связанное с судебной властью страны. "Мужчина, осуществлявший разведывательную деятельность в пользу сионистского режима... был казнен сегодня утром", - говорится в сообщении. Уточняется, что казнили Исмаила Фекри, задержанного зимой 2023-2024 года. По данным агентства, он передавал чувствительную информацию об Иране и поддерживал связь с двумя офицерами израильской разведки.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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иран

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, иран, моссад, обострение конфликта между израилем и ираном