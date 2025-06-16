https://ria.ru/20250616/iran-2023049204.html

Иран имеет право на использование атомной энергии, заявил Пезешкиан

Иран имеет право на использование атомной энергии, заявил Пезешкиан - РИА Новости, 16.06.2025

Иран имеет право на использование атомной энергии, заявил Пезешкиан

Иран имеет право на использование атомной энергии и проведение ядерных исследований, заявил президент страны Масуд Пезешкиан. РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T09:01:00+03:00

2025-06-16T09:01:00+03:00

2025-06-16T09:01:00+03:00

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масуд пезешкиан

обострение конфликта между израилем и ираном

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ТЕГЕРАН, 16 июн - РИА Новости. Иран имеет право на использование атомной энергии и проведение ядерных исследований, заявил президент страны Масуд Пезешкиан. "Мы имеем право использовать атомную энергию и (проводить - ред.) исследования (в ядерной сфере - ред.) на пользу обществу. Никто не вправе отнять у нас это право", - приводит слова Пезешкиана гостелерадиокомпания IRIB. Также он отметил, что Иран "не стремился к войне", и призвал народ к единству "перед лицом агрессии". По словам президента, США нарушили международного право, позволив Израилю напасть на Иран.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, иран, сша, израиль, масуд пезешкиан, обострение конфликта между израилем и ираном