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Иран имеет право на использование атомной энергии, заявил Пезешкиан - РИА Новости, 16.06.2025
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09:01 16.06.2025
https://ria.ru/20250616/iran-2023049204.html
Иран имеет право на использование атомной энергии, заявил Пезешкиан
Иран имеет право на использование атомной энергии, заявил Пезешкиан - РИА Новости, 16.06.2025
Иран имеет право на использование атомной энергии, заявил Пезешкиан
Иран имеет право на использование атомной энергии и проведение ядерных исследований, заявил президент страны Масуд Пезешкиан. РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T09:01:00+03:00
2025-06-16T09:01:00+03:00
в мире
иран
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израиль
масуд пезешкиан
обострение конфликта между израилем и ираном
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ТЕГЕРАН, 16 июн - РИА Новости. Иран имеет право на использование атомной энергии и проведение ядерных исследований, заявил президент страны Масуд Пезешкиан. "Мы имеем право использовать атомную энергию и (проводить - ред.) исследования (в ядерной сфере - ред.) на пользу обществу. Никто не вправе отнять у нас это право", - приводит слова Пезешкиана гостелерадиокомпания IRIB. Также он отметил, что Иран "не стремился к войне", и призвал народ к единству "перед лицом агрессии". По словам президента, США нарушили международного право, позволив Израилю напасть на Иран.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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в мире, иран, сша, израиль, масуд пезешкиан, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Иран, США, Израиль, Масуд Пезешкиан, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
Иран имеет право на использование атомной энергии, заявил Пезешкиан

Пезешкиан: Иран вправе использовать атомную энергию и проводить исследования

© AP Photo / IRIB/Morteza Fakhri NezhadМасуд Пезешкиан
Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© AP Photo / IRIB/Morteza Fakhri Nezhad
Масуд Пезешкиан. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 16 июн - РИА Новости. Иран имеет право на использование атомной энергии и проведение ядерных исследований, заявил президент страны Масуд Пезешкиан.
«
"Мы имеем право использовать атомную энергию и (проводить - ред.) исследования (в ядерной сфере - ред.) на пользу обществу. Никто не вправе отнять у нас это право", - приводит слова Пезешкиана гостелерадиокомпания IRIB.
Также он отметил, что Иран "не стремился к войне", и призвал народ к единству "перед лицом агрессии".
По словам президента, США нарушили международного право, позволив Израилю напасть на Иран.
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