https://ria.ru/20250616/iran-2023048159.html

СМИ: Иран перехватил израильский беспилотник на границе с Ираком

СМИ: Иран перехватил израильский беспилотник на границе с Ираком - РИА Новости, 16.06.2025

СМИ: Иран перехватил израильский беспилотник на границе с Ираком

Иран перехватил беспилотник Израиля американского производства на границе с Ираком, сообщила гостелерадиокомпания IRIB. РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T08:54:00+03:00

2025-06-16T08:54:00+03:00

2025-06-16T09:42:00+03:00

в мире

иран

израиль

ирак

обострение конфликта между израилем и ираном

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ТЕГЕРАН, 16 июн - РИА Новости. Иран перехватил беспилотник Израиля американского производства на границе с Ираком, сообщила гостелерадиокомпания IRIB. "ПВО Ирана смогли перехватить один израильский беспилотник врага в Дехлоране", - написало иранское СМИ. По его данным, это был беспилотник MQ9 американского производства.Чуть позже агентство Fars также передало, что в провинции Ислам, где расположен город Дехлоран, был сбит ещё один беспилотник.

https://ria.ru/20250616/posolstvo-2023043461.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, иран, израиль, ирак, обострение конфликта между израилем и ираном