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СМИ: Иран перехватил израильский беспилотник на границе с Ираком
СМИ: Иран перехватил израильский беспилотник на границе с Ираком - РИА Новости, 16.06.2025
СМИ: Иран перехватил израильский беспилотник на границе с Ираком
Иран перехватил беспилотник Израиля американского производства на границе с Ираком, сообщила гостелерадиокомпания IRIB. РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T08:54:00+03:00
2025-06-16T08:54:00+03:00
2025-06-16T09:42:00+03:00
в мире
иран
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ирак
обострение конфликта между израилем и ираном
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ТЕГЕРАН, 16 июн - РИА Новости. Иран перехватил беспилотник Израиля американского производства на границе с Ираком, сообщила гостелерадиокомпания IRIB. "ПВО Ирана смогли перехватить один израильский беспилотник врага в Дехлоране", - написало иранское СМИ. По его данным, это был беспилотник MQ9 американского производства.Чуть позже агентство Fars также передало, что в провинции Ислам, где расположен город Дехлоран, был сбит ещё один беспилотник.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, израиль, ирак, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Иран, Израиль, Ирак, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
СМИ: Иран перехватил израильский беспилотник на границе с Ираком
IRIB: Иран перехватил израильский беспилотник в Дехлоране на границе с Ираком