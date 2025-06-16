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СМИ: Иран перехватил израильский беспилотник на границе с Ираком - РИА Новости, 16.06.2025
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08:54 16.06.2025 (обновлено: 09:42 16.06.2025)
https://ria.ru/20250616/iran-2023048159.html
СМИ: Иран перехватил израильский беспилотник на границе с Ираком
СМИ: Иран перехватил израильский беспилотник на границе с Ираком - РИА Новости, 16.06.2025
СМИ: Иран перехватил израильский беспилотник на границе с Ираком
Иран перехватил беспилотник Израиля американского производства на границе с Ираком, сообщила гостелерадиокомпания IRIB. РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T08:54:00+03:00
2025-06-16T09:42:00+03:00
в мире
иран
израиль
ирак
обострение конфликта между израилем и ираном
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ТЕГЕРАН, 16 июн - РИА Новости. Иран перехватил беспилотник Израиля американского производства на границе с Ираком, сообщила гостелерадиокомпания IRIB. "ПВО Ирана смогли перехватить один израильский беспилотник врага в Дехлоране", - написало иранское СМИ. По его данным, это был беспилотник MQ9 американского производства.Чуть позже агентство Fars также передало, что в провинции Ислам, где расположен город Дехлоран, был сбит ещё один беспилотник.
https://ria.ru/20250616/posolstvo-2023043461.html
иран
израиль
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4.7
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в мире, иран, израиль, ирак, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Иран, Израиль, Ирак, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
СМИ: Иран перехватил израильский беспилотник на границе с Ираком

IRIB: Иран перехватил израильский беспилотник в Дехлоране на границе с Ираком

© AP Photo / Ronald ZakИранский флаг
Иранский флаг - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© AP Photo / Ronald Zak
Иранский флаг. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 16 июн - РИА Новости. Иран перехватил беспилотник Израиля американского производства на границе с Ираком, сообщила гостелерадиокомпания IRIB.
"ПВО Ирана смогли перехватить один израильский беспилотник врага в Дехлоране", - написало иранское СМИ.
По его данным, это был беспилотник MQ9 американского производства.
Чуть позже агентство Fars также передало, что в провинции Ислам, где расположен город Дехлоран, был сбит ещё один беспилотник.
Повреждения в посольстве США в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
Отделение посольства США в Тель-Авиве повреждено при ракетных ударах
08:10
 
В миреИранИзраильИракОбострение конфликта между Израилем и Ираном
 
 
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Израильские спасатели на дежурстве после иранского ракетного удара по центру Тель-АвиваОбострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортажВчера, 23:03
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