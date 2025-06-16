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На ядерном объекте в Иране зафиксировали подземные толчки

На ядерном объекте в Иране зафиксировали подземные толчки - РИА Новости, 16.06.2025

На ядерном объекте в Иране зафиксировали подземные толчки

В районе ядерного объекта в Фордо в Иране зарегистрировали подземные толчки мощностью 2,5 балла, сообщил сейсмологический центр страны. РИА Новости, 16.06.2025

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2025-06-16T01:56:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 16 июн — РИА Новости. В районе ядерного объекта в Фордо в Иране зарегистрировали подземные толчки мощностью 2,5 балла, сообщил сейсмологический центр страны.Землетрясение зафиксировали в 23:35 по местному времени (23:05 мск) 15 июня на глубине десять километров под землей.Обострение ирано-израильского конфликтаОбострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Попадание в район аэропорта Бен Гурион в Тель-Авиве, по информации агенства Tasnim Иранские ракеты попали в район аэропорта Бен Гурион в Тель-Авиве, утверждает иранское агентство Tasnim, публикуя видео. Подтверждения этой информации из израильских источников пока не поступало. 2025-06-16T01:56 true PT0M02S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

иран, в мире, израиль, кум, обострение конфликта между израилем и ираном, али хаменеи