https://ria.ru/20250616/iran-2023029530.html

СМИ: семьи британских дипломатов покинули Иран незадолго до атаки Израиля

СМИ: семьи британских дипломатов покинули Иран незадолго до атаки Израиля - РИА Новости, 16.06.2025

СМИ: семьи британских дипломатов покинули Иран незадолго до атаки Израиля

Семьи британских дипломатов были эвакуированы из Ирана незадолго до ракетной атаки Израиля в пятницу, пишет газета Telegraph. РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T01:50:00+03:00

2025-06-16T01:50:00+03:00

2025-06-16T01:50:00+03:00

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Семьи британских дипломатов были эвакуированы из Ирана незадолго до ракетной атаки Израиля в пятницу, пишет газета Telegraph. "Семьи британских дипломатов в Иране покинули страну незадолго до ракетного удара Израиля по Тегерану в пятницу", - говорится в материале издания. При этом газета пишет, что Британия решила не эвакуировать сотрудников своего посольства в столице Ирана. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в их числе глава генштаба ВС Ирана и командующий КСИР, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам подверглись несколько ядерных объектов, в том числе в Натанзе и Фордо, и позиции иранских военных в различных районах страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". КСИР сообщил, что исламская республика в ответ на атаки начала операцию "Правдивое обещание 3", атакуя военные цели в Израиле.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20250616/turtsiya-2023026403.html

https://ria.ru/20250616/turkmeniya-2023026230.html

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в мире, иран, израиль, тегеран (город), али хаменеи, обострение конфликта между израилем и ираном