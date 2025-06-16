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СМИ: ПВО Ирана сбила несколько израильских беспилотников - РИА Новости, 16.06.2025
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00:09 16.06.2025
https://ria.ru/20250616/iran-2023024892.html
СМИ: ПВО Ирана сбила несколько израильских беспилотников
СМИ: ПВО Ирана сбила несколько израильских беспилотников - РИА Новости, 16.06.2025
СМИ: ПВО Ирана сбила несколько израильских беспилотников
Средства ПВО Ирана сбили несколько израильских беспилотников на севере страны и к югу от Тегерана, сообщили иранские СМИ. РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T00:09:00+03:00
2025-06-16T00:09:00+03:00
в мире
иран
тегеран (город)
израиль
обострение конфликта между израилем и ираном
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ТЕГЕРАН, 16 июн - РИА Новости. Средства ПВО Ирана сбили несколько израильских беспилотников на севере страны и к югу от Тегерана, сообщили иранские СМИ. По данным агентства Tasnim, в порту Бендер-Энзели на севере Ирана были сбиты несколько летательных аппаратов, тип которых не назван, и мини-беспилотников. Кроме того, в округе Бакершахр к югу от Тегерана были сбиты два израильских дрона.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20250616/iran-2023024721.html
иран
тегеран (город)
израиль
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РИА Новости
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в мире, иран, тегеран (город), израиль, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Иран, Тегеран (город), Израиль, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
СМИ: ПВО Ирана сбила несколько израильских беспилотников

Tasnim: ПВО Ирана сбила несколько израильских БПЛА в двух районах страны

© AP Photo / Iranian Defense MinistryЗенитно-ракетные комплексы "Хордад-15" Вооруженных сил Ирана
Зенитно-ракетные комплексы Хордад-15 Вооруженных сил Ирана - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© AP Photo / Iranian Defense Ministry
Зенитно-ракетные комплексы "Хордад-15" Вооруженных сил Ирана. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 16 июн - РИА Новости. Средства ПВО Ирана сбили несколько израильских беспилотников на севере страны и к югу от Тегерана, сообщили иранские СМИ.
По данным агентства Tasnim, в порту Бендер-Энзели на севере Ирана были сбиты несколько летательных аппаратов, тип которых не назван, и мини-беспилотников.
Кроме того, в округе Бакершахр к югу от Тегерана были сбиты два израильских дрона.
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В миреИранТегеран (город)ИзраильОбострение конфликта между Израилем и Ираном
 
 
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