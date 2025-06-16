https://ria.ru/20250616/iran-2023024892.html

СМИ: ПВО Ирана сбила несколько израильских беспилотников

СМИ: ПВО Ирана сбила несколько израильских беспилотников - РИА Новости, 16.06.2025

СМИ: ПВО Ирана сбила несколько израильских беспилотников

Средства ПВО Ирана сбили несколько израильских беспилотников на севере страны и к югу от Тегерана, сообщили иранские СМИ. РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T00:09:00+03:00

2025-06-16T00:09:00+03:00

2025-06-16T00:09:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 16 июн - РИА Новости. Средства ПВО Ирана сбили несколько израильских беспилотников на севере страны и к югу от Тегерана, сообщили иранские СМИ. По данным агентства Tasnim, в порту Бендер-Энзели на севере Ирана были сбиты несколько летательных аппаратов, тип которых не назван, и мини-беспилотников. Кроме того, в округе Бакершахр к югу от Тегерана были сбиты два израильских дрона.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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в мире, иран, тегеран (город), израиль, обострение конфликта между израилем и ираном