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СМИ: ПВО Ирана сбила несколько израильских беспилотников
СМИ: ПВО Ирана сбила несколько израильских беспилотников - РИА Новости, 16.06.2025
СМИ: ПВО Ирана сбила несколько израильских беспилотников
Средства ПВО Ирана сбили несколько израильских беспилотников на севере страны и к югу от Тегерана, сообщили иранские СМИ. РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T00:09:00+03:00
2025-06-16T00:09:00+03:00
2025-06-16T00:09:00+03:00
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ТЕГЕРАН, 16 июн - РИА Новости. Средства ПВО Ирана сбили несколько израильских беспилотников на севере страны и к югу от Тегерана, сообщили иранские СМИ. По данным агентства Tasnim, в порту Бендер-Энзели на севере Ирана были сбиты несколько летательных аппаратов, тип которых не назван, и мини-беспилотников. Кроме того, в округе Бакершахр к югу от Тегерана были сбиты два израильских дрона.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
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в мире, иран, тегеран (город), израиль, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Иран, Тегеран (город), Израиль, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
СМИ: ПВО Ирана сбила несколько израильских беспилотников
Tasnim: ПВО Ирана сбила несколько израильских БПЛА в двух районах страны