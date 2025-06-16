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Глава ТПП высказался об опасности ИИ - РИА Новости, 16.06.2025
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23:50 16.06.2025
https://ria.ru/20250616/ija-2023224877.html
Глава ТПП высказался об опасности ИИ
Глава ТПП высказался об опасности ИИ - РИА Новости, 16.06.2025
Глава ТПП высказался об опасности ИИ
С помощью искусственного интеллекта можно нанести вред больше, чем ядерным оружием, заявил РИА Новости президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин в РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T23:50:00+03:00
2025-06-16T23:50:00+03:00
экономика
технологии
россия
москва
сергей катырин
торгово-промышленная палата рф
сбербанк россии
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. С помощью искусственного интеллекта можно нанести вред больше, чем ядерным оружием, заявил РИА Новости президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин в кулуарах церемонии награждения лауреатов премии "Золотой Меркурий". "На самом деле эта тема очень серьезная и для международного сообщества, потому что сегодня с помощью искусственного интеллекта навредить-то можно больше, чем ядерным оружием. Потому что, как вы понимаете, он может проникнуть в том числе и в то, что касается обороны промышленности, и в то, что касается обороны каждого из государств, в одно и другое. Транспорт, ну и так далее", — сказал Катырин. Он отметил, что интерес к ИИ "достаточно серьезный, особенно у крупных компаний". "Первый — это промышленность, это банковский сектор, это ритейл. Это те, кто достаточно серьезно использует, уже использует искусственный интеллект. В пример можно Сбербанк привести. Они там уже выстроили целую экосистему с искусственным интеллектом, который может общаться и с партнерами, и с клиентами", — добавил Катырин. При этом, по словам главы ТПП, у малого бизнеса меньше возможностей внедрять ИИ-технологии. "На самом деле малый бизнес, который мы называем малым бизнесом, у нас, я вам могу сказать, — это в основном микробизнес", - указал он, пояснив, что средняя численность предприятия микробизнеса составляет до трех человек. "Понятно, что при такой численности об искусственном интеллекте говорить сложно", — добавил Катырин. Он также сообщил, что в 2024 году в России на 40% увеличились инвестиции в оборудование, используемое для построения ИИ. Кроме того, глава ТПП напомнил о существующем в стране кодексе этики в сфере искусственного интеллекта. По его словам, сейчас ведется работа по созданию международной нормативной базы в этой области. "Где-то надо начинать создавать нормативную международную базу, которая бы позволяла опираться на нее при развитии искусственного интеллекта с точки зрения безопасности, в том числе", - отметил Катырин.
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экономика, технологии, россия, москва, сергей катырин, торгово-промышленная палата рф, сбербанк россии
Экономика, Технологии, Россия, Москва, Сергей Катырин, Торгово-промышленная палата РФ, Сбербанк России
Глава ТПП высказался об опасности ИИ

Глава ТПП Катырин: с помощью ИИ можно нанести больше вреда, чем ядерным оружием

© Depositphotos.com / Eugenio MarongiuМужчина во время работы в интернете
Мужчина во время работы в интернете - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© Depositphotos.com / Eugenio Marongiu
Мужчина во время работы в интернете. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. С помощью искусственного интеллекта можно нанести вред больше, чем ядерным оружием, заявил РИА Новости президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин в кулуарах церемонии награждения лауреатов премии "Золотой Меркурий".
"На самом деле эта тема очень серьезная и для международного сообщества, потому что сегодня с помощью искусственного интеллекта навредить-то можно больше, чем ядерным оружием. Потому что, как вы понимаете, он может проникнуть в том числе и в то, что касается обороны промышленности, и в то, что касается обороны каждого из государств, в одно и другое. Транспорт, ну и так далее", — сказал Катырин.
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Он отметил, что интерес к ИИ "достаточно серьезный, особенно у крупных компаний". "Первый — это промышленность, это банковский сектор, это ритейл. Это те, кто достаточно серьезно использует, уже использует искусственный интеллект. В пример можно Сбербанк привести. Они там уже выстроили целую экосистему с искусственным интеллектом, который может общаться и с партнерами, и с клиентами", — добавил Катырин.
При этом, по словам главы ТПП, у малого бизнеса меньше возможностей внедрять ИИ-технологии. "На самом деле малый бизнес, который мы называем малым бизнесом, у нас, я вам могу сказать, — это в основном микробизнес", - указал он, пояснив, что средняя численность предприятия микробизнеса составляет до трех человек. "Понятно, что при такой численности об искусственном интеллекте говорить сложно", — добавил Катырин.
Он также сообщил, что в 2024 году в России на 40% увеличились инвестиции в оборудование, используемое для построения ИИ.
Кроме того, глава ТПП напомнил о существующем в стране кодексе этики в сфере искусственного интеллекта.
По его словам, сейчас ведется работа по созданию международной нормативной базы в этой области. "Где-то надо начинать создавать нормативную международную базу, которая бы позволяла опираться на нее при развитии искусственного интеллекта с точки зрения безопасности, в том числе", - отметил Катырин.
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ЭкономикаТехнологииРоссияМоскваСергей КатыринТоргово-промышленная палата РФСбербанк России
 
 
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