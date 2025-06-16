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Губернатор Псковской области объяснил перебои с интернетом в регионе - РИА Новости, 16.06.2025
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17:32 16.06.2025
https://ria.ru/20250616/gubernator-2023173424.html
Губернатор Псковской области объяснил перебои с интернетом в регионе
Губернатор Псковской области объяснил перебои с интернетом в регионе - РИА Новости, 16.06.2025
Губернатор Псковской области объяснил перебои с интернетом в регионе
Временные перебои с мобильным интернетом в Псковской области связаны с мерами по обеспечению безопасности критически важных объектов, сообщил губернатор Михаил... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T17:32:00+03:00
2025-06-16T17:32:00+03:00
общество
псковская область
россия
михаил ведерников
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Временные перебои с мобильным интернетом в Псковской области связаны с мерами по обеспечению безопасности критически важных объектов, сообщил губернатор Михаил Ведерников. "Поступает много обращений, связанных с отсутствием в некоторых местах мобильного доступа в сеть интернет. Решение о временном ограничении было принято для обеспечения безопасности критически важных объектов, расположенных на территории Псковской области", – написал он в своем Telegram-канале. Как добавил Ведерников, аналогичные меры предприняты и в других регионах России. Псковский губернатор пояснил, что население региона не предупредили о возможных ограничениях доступа в интернет, как это было сделано в День Победы, поскольку речь идет не о безопасности конкретного массового мероприятия, а об "иной ситуации, публичная подготовка к которой просто невозможна". Ведерников попросил жителей Псковской области с пониманием отнестись к предпринятым мерам безопасности, отметив, что "ситуация временная".
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общество, псковская область, россия, михаил ведерников, происшествия
Общество, Псковская область, Россия, Михаил Ведерников, Происшествия
Губернатор Псковской области объяснил перебои с интернетом в регионе

Губернатор Псковской области Ведерников объяснил перебои с мобильным интернетом

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкВид на Псковский Кремль, Троицкий собор, Псковскую крепость и реку Великая в Пскове
Вид на Псковский Кремль, Троицкий собор, Псковскую крепость и реку Великая в Пскове - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Вид на Псковский Кремль, Троицкий собор, Псковскую крепость и реку Великая в Пскове. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Временные перебои с мобильным интернетом в Псковской области связаны с мерами по обеспечению безопасности критически важных объектов, сообщил губернатор Михаил Ведерников.
"Поступает много обращений, связанных с отсутствием в некоторых местах мобильного доступа в сеть интернет. Решение о временном ограничении было принято для обеспечения безопасности критически важных объектов, расположенных на территории Псковской области", – написал он в своем Telegram-канале.
Как добавил Ведерников, аналогичные меры предприняты и в других регионах России.
Псковский губернатор пояснил, что население региона не предупредили о возможных ограничениях доступа в интернет, как это было сделано в День Победы, поскольку речь идет не о безопасности конкретного массового мероприятия, а об "иной ситуации, публичная подготовка к которой просто невозможна".
Ведерников попросил жителей Псковской области с пониманием отнестись к предпринятым мерам безопасности, отметив, что "ситуация временная".
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ОбществоПсковская областьРоссияМихаил ВедерниковПроисшествия
 
 
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