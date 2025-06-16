https://ria.ru/20250616/gubernator-2023173424.html

Губернатор Псковской области объяснил перебои с интернетом в регионе

Губернатор Псковской области объяснил перебои с интернетом в регионе - РИА Новости, 16.06.2025

Губернатор Псковской области объяснил перебои с интернетом в регионе

Временные перебои с мобильным интернетом в Псковской области связаны с мерами по обеспечению безопасности критически важных объектов, сообщил губернатор Михаил... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T17:32:00+03:00

2025-06-16T17:32:00+03:00

2025-06-16T17:32:00+03:00

общество

псковская область

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михаил ведерников

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Временные перебои с мобильным интернетом в Псковской области связаны с мерами по обеспечению безопасности критически важных объектов, сообщил губернатор Михаил Ведерников. "Поступает много обращений, связанных с отсутствием в некоторых местах мобильного доступа в сеть интернет. Решение о временном ограничении было принято для обеспечения безопасности критически важных объектов, расположенных на территории Псковской области", – написал он в своем Telegram-канале. Как добавил Ведерников, аналогичные меры предприняты и в других регионах России. Псковский губернатор пояснил, что население региона не предупредили о возможных ограничениях доступа в интернет, как это было сделано в День Победы, поскольку речь идет не о безопасности конкретного массового мероприятия, а об "иной ситуации, публичная подготовка к которой просто невозможна". Ведерников попросил жителей Псковской области с пониманием отнестись к предпринятым мерам безопасности, отметив, что "ситуация временная".

https://ria.ru/20250611/ne-rabotaet-internet--2022363787.html

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общество, псковская область, россия, михаил ведерников, происшествия