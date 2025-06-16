https://ria.ru/20250616/gosduma-2023031112.html

В Госдуме рассказали об изменениях в сфере ЖКХ с 1 сентября

В Госдуме рассказали об изменениях в сфере ЖКХ с 1 сентября - РИА Новости, 16.06.2025

В Госдуме рассказали об изменениях в сфере ЖКХ с 1 сентября

В России с 1 сентября ужесточаются требования к концессионерам в отношении объектов тепло- и водоснабжения, водоотведения, в том числе они будут обязаны... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T02:55:00+03:00

2025-06-16T02:55:00+03:00

2025-06-16T02:55:00+03:00

экономика

жкх

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. В России с 1 сентября ужесточаются требования к концессионерам в отношении объектов тепло- и водоснабжения, водоотведения, в том числе они будут обязаны разрабатывать проекты инвестиционных программ модернизации инфраструктуры ЖКХ, сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. "Концессионер с 1 сентября будет обязан разрабатывать проекты инвестиционных программ модернизации инфраструктуры ЖКХ. Это позволит контролировать и оценивать не только плановые показатели надёжности и качества поставляемых услуг, но и экономический эффект от концессионного соглашения в целом. То есть, концессионеры теперь не смогут просто использовать чужое имущество за счёт тарифной составляющей, не вкладывая ни копейки. Мы ушли от ситуации, когда концессионеры берут за бесценок в аренду газовые и электросети, миллиардами собирают оплату, но забывают про свои обязательства", - сказал Кошелев. По его словам, высокий износ коммунальной инфраструктуры является основным фактором потери ресурсов в сетях и причиной их аварийности. Парламентарий уточнил, что, по официальным данным, свыше 40% объектов инженерной инфраструктуры нуждаются в замене. "Определены четкие требования, подтверждающие квалификацию концессионера: будут учитываться наличие опыта эксплуатации объектов ЖКХ и успешной реализации инвестиционных программ. Кроме того, предусмотрен порядок передачи концессионеру безхозных сетей. Оформление права собственности и постановки на учёт будет за счёт концессионера, а не бюджета", - отметил он. Кроме того, Кошелев добавил, что для концессионеров вводится правило внесения задатка или банковской гарантии в процентном отношении от общей суммы инвестпроекта, в случае отзыва заявки задаток или гарантия не возвращается.

https://realty.ria.ru/20250520/dolgi-2017908310.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, жкх, россия, владимир кошелев, госдума рф