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Украинский беспилотник атаковал маршрутный автобус в Горловке - РИА Новости, 16.06.2025
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11:50 16.06.2025
https://ria.ru/20250616/gorlovka-2023087968.html
Украинский беспилотник атаковал маршрутный автобус в Горловке
Украинский беспилотник атаковал маршрутный автобус в Горловке - РИА Новости, 16.06.2025
Украинский беспилотник атаковал маршрутный автобус в Горловке
Украинский беспилотник атаковал маршрутный автобус в Горловке в ДНР, сообщил в понедельник мэр Иван Приходько. РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T11:50:00+03:00
2025-06-16T11:50:00+03:00
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
происшествия
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ДОНЕЦК, 16 июн – РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал маршрутный автобус в Горловке в ДНР, сообщил в понедельник мэр Иван Приходько. "Сегодня около 11.00 автобус, осуществлявший движение по маршруту №100, был атакован БПЛА вооруженных формирований Украины по улице Артемовское шоссе", - написал Приходько в своем Telegram-канале. О последствиях не сообщается. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250615/tatarstan-2022990838.html
горловка
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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, происшествия
Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Происшествия
Украинский беспилотник атаковал маршрутный автобус в Горловке

Мэр Приходько: украинский беспилотник атаковал маршрутный автобус в Горловке

© AP Photo / LibkosУкраинские военные запускают беспилотник
Украинские военные запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© AP Photo / Libkos
Украинские военные запускают беспилотник. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 16 июн – РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал маршрутный автобус в Горловке в ДНР, сообщил в понедельник мэр Иван Приходько.
"Сегодня около 11.00 автобус, осуществлявший движение по маршруту №100, был атакован БПЛА вооруженных формирований Украины по улице Артемовское шоссе", - написал Приходько в своем Telegram-канале. О последствиях не сообщается.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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