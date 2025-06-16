https://ria.ru/20250616/gorlovka-2023087968.html

Украинский беспилотник атаковал маршрутный автобус в Горловке

Украинский беспилотник атаковал маршрутный автобус в Горловке - РИА Новости, 16.06.2025

Украинский беспилотник атаковал маршрутный автобус в Горловке

Украинский беспилотник атаковал маршрутный автобус в Горловке в ДНР, сообщил в понедельник мэр Иван Приходько. РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T11:50:00+03:00

2025-06-16T11:50:00+03:00

2025-06-16T11:50:00+03:00

горловка

донецкая народная республика

иван приходько

происшествия

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ДОНЕЦК, 16 июн – РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал маршрутный автобус в Горловке в ДНР, сообщил в понедельник мэр Иван Приходько. "Сегодня около 11.00 автобус, осуществлявший движение по маршруту №100, был атакован БПЛА вооруженных формирований Украины по улице Артемовское шоссе", - написал Приходько в своем Telegram-канале. О последствиях не сообщается. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250615/tatarstan-2022990838.html

горловка

донецкая народная республика

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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, происшествия