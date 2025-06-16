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Мирный житель погиб во время обстрела ВСУ в Белгородской области

Мирный житель погиб во время обстрела ВСУ в Белгородской области - РИА Новости, 16.06.2025

Мирный житель погиб во время обстрела ВСУ в Белгородской области

Один человек погиб в результате обстрела со стороны Украины города Шебекино в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T18:20:00+03:00

2025-06-16T18:20:00+03:00

2025-06-16T18:26:00+03:00

происшествия

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

вячеслав гладков

шебекино

белгородская область

украина

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БЕЛГОРОД, 16 июн - РИА Новости. Один человек погиб в результате обстрела со стороны Украины города Шебекино в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."Город Шебекино подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Случилось самое страшное — в результате прилёта снаряда по коммерческому объекту погиб мирный житель. От полученных ранений мужчина скончался на месте до приезда бригады скорой помощи", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего.

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белгородская область

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происшествия, вооруженные силы украины, вячеслав гладков, шебекино, белгородская область, украина