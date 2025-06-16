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Мирный житель погиб во время обстрела ВСУ в Белгородской области - РИА Новости, 16.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
18:20 16.06.2025 (обновлено: 18:26 16.06.2025)
https://ria.ru/20250616/gladkov-2023181510.html
Мирный житель погиб во время обстрела ВСУ в Белгородской области
Мирный житель погиб во время обстрела ВСУ в Белгородской области - РИА Новости, 16.06.2025
Мирный житель погиб во время обстрела ВСУ в Белгородской области
Один человек погиб в результате обстрела со стороны Украины города Шебекино в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T18:20:00+03:00
2025-06-16T18:26:00+03:00
происшествия
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вячеслав гладков
шебекино
белгородская область
украина
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БЕЛГОРОД, 16 июн - РИА Новости. Один человек погиб в результате обстрела со стороны Украины города Шебекино в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."Город Шебекино подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Случилось самое страшное — в результате прилёта снаряда по коммерческому объекту погиб мирный житель. От полученных ранений мужчина скончался на месте до приезда бригады скорой помощи", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего.
шебекино
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происшествия, вооруженные силы украины, вячеслав гладков, шебекино, белгородская область, украина
Происшествия, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вячеслав Гладков, Шебекино, Белгородская область, Украина
Мирный житель погиб во время обстрела ВСУ в Белгородской области

Гладков: мирный житель погиб во время обстрела ВСУ в Белгородской области

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
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БЕЛГОРОД, 16 июн - РИА Новости. Один человек погиб в результате обстрела со стороны Украины города Шебекино в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Город Шебекино подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Случилось самое страшное — в результате прилёта снаряда по коммерческому объекту погиб мирный житель. От полученных ранений мужчина скончался на месте до приезда бригады скорой помощи", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего.
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВооруженные силы УкраиныВячеслав ГладковШебекиноБелгородская областьУкраина
 
 
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