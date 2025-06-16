https://ria.ru/20250616/gladkov-2023181510.html
Мирный житель погиб во время обстрела ВСУ в Белгородской области
Мирный житель погиб во время обстрела ВСУ в Белгородской области - РИА Новости, 16.06.2025
Мирный житель погиб во время обстрела ВСУ в Белгородской области
Один человек погиб в результате обстрела со стороны Украины города Шебекино в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T18:20:00+03:00
2025-06-16T18:20:00+03:00
2025-06-16T18:26:00+03:00
происшествия
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вячеслав гладков
шебекино
белгородская область
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg
БЕЛГОРОД, 16 июн - РИА Новости. Один человек погиб в результате обстрела со стороны Украины города Шебекино в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."Город Шебекино подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Случилось самое страшное — в результате прилёта снаряда по коммерческому объекту погиб мирный житель. От полученных ранений мужчина скончался на месте до приезда бригады скорой помощи", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего.
шебекино
белгородская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_630d9a83a9f0eb6a3d87097effb75881.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, вооруженные силы украины, вячеслав гладков, шебекино, белгородская область, украина
Происшествия, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вячеслав Гладков, Шебекино, Белгородская область, Украина
Мирный житель погиб во время обстрела ВСУ в Белгородской области
Гладков: мирный житель погиб во время обстрела ВСУ в Белгородской области