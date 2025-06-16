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Гладков инициировал проверку после появления системы РЭБ на "Авито" - РИА Новости, 16.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
17:00 16.06.2025
https://ria.ru/20250616/gladkov-2023164282.html
Гладков инициировал проверку после появления системы РЭБ на "Авито"
Гладков инициировал проверку после появления системы РЭБ на "Авито" - РИА Новости, 16.06.2025
Гладков инициировал проверку после появления системы РЭБ на "Авито"
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что система радиоэлектронной борьбы (РЭБ), предназначенная для защиты приграничных районов, была... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T17:00:00+03:00
2025-06-16T17:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
технологии
белгородская область
вячеслав гладков
авито
происшествия
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БЕЛГОРОД, 16 июн - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что система радиоэлектронной борьбы (РЭБ), предназначенная для защиты приграничных районов, была обнаружена в объявлении на онлайн-сервисе "Авито", и инициировал проверку местонахождения всего переданного муниципалитетам оборудования. Гладков сообщил, что во время своего недавнего визита в Мокрую Орловку заметил нераспакованную систему РЭБ в местной администрации, несмотря на продолжающиеся обстрелы и атаки дронов. Губернатора возмутило, что вместо работы по усилению защиты населения администрация была эвакуирована. "Вдруг я вот увидел по сегодняшней информации, что одна из единиц РЭБа, которую мы передавали главам, выставлена была на "Авито", - сказал Гладков на оперативном совещании правительства. По его словам, министр цифрового развития области Сергей Четвериков должен поехать и "посмотреть все единицы" изделий РЭБ. "Вот тот нераспакованный РЭБ, который я видел своими глазами, лежал в картоне. Он где? Из Мокрой Орловки", - заметил Гладков. Губернатор допустил, что информация о пропаже техники может быть целенаправленно создана для дискредитации работы муниципальных властей, но также указал на возможное желание отдельных лиц нажиться в сложной ситуации. "Номер серийный у нас есть, то, что выставлено было на "Авито", мы это видим. Вот, мне нужно визуальное подтверждение всех единиц, где они находятся. Потом уже будем разбираться персонально", - добавил глава региона.
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технологии, белгородская область, вячеслав гладков, авито, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Авито, Происшествия
Гладков инициировал проверку после появления системы РЭБ на "Авито"

Гладков: система РЭБ появилась в объявлении на "Авито", будет проведена проверка

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 16 июн - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что система радиоэлектронной борьбы (РЭБ), предназначенная для защиты приграничных районов, была обнаружена в объявлении на онлайн-сервисе "Авито", и инициировал проверку местонахождения всего переданного муниципалитетам оборудования.
Гладков сообщил, что во время своего недавнего визита в Мокрую Орловку заметил нераспакованную систему РЭБ в местной администрации, несмотря на продолжающиеся обстрелы и атаки дронов. Губернатора возмутило, что вместо работы по усилению защиты населения администрация была эвакуирована.
"Вдруг я вот увидел по сегодняшней информации, что одна из единиц РЭБа, которую мы передавали главам, выставлена была на "Авито", - сказал Гладков на оперативном совещании правительства.
По его словам, министр цифрового развития области Сергей Четвериков должен поехать и "посмотреть все единицы" изделий РЭБ. "Вот тот нераспакованный РЭБ, который я видел своими глазами, лежал в картоне. Он где? Из Мокрой Орловки", - заметил Гладков.
Губернатор допустил, что информация о пропаже техники может быть целенаправленно создана для дискредитации работы муниципальных властей, но также указал на возможное желание отдельных лиц нажиться в сложной ситуации.
"Номер серийный у нас есть, то, что выставлено было на "Авито", мы это видим. Вот, мне нужно визуальное подтверждение всех единиц, где они находятся. Потом уже будем разбираться персонально", - добавил глава региона.
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Специальная военная операция на УкраинеТехнологииБелгородская областьВячеслав ГладковАвитоПроисшествия
 
 
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