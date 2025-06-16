https://ria.ru/20250616/gladkov-2023071105.html

В Белгороде могут приостановить восстановление домов уехавших жителей

В Белгороде могут приостановить восстановление домов уехавших жителей - РИА Новости, 16.06.2025

В Белгороде могут приостановить восстановление домов уехавших жителей

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предложил рассмотреть вопрос о приостановке выплат компенсаций за поврежденное имущество гражданам, покинувшим... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T11:07:00+03:00

2025-06-16T11:07:00+03:00

2025-06-16T13:14:00+03:00

жилье

белгородская область

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вячеслав гладков

общество

белгород

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БЕЛГОРОД, 16 июн - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предложил рассмотреть вопрос о приостановке выплат компенсаций за поврежденное имущество гражданам, покинувшим Россию и проживающим за рубежом. "Давайте вынесем на рассмотрение оперативного штаба вопрос. Если собственник машины, которая повреждена, или жилья, которое повреждено, покинул страну и проживает за пределами Российской Федерации, вопрос об актуальности восстановления его жилья и перечисления денег... Поэтому давайте рассмотрим, потому что если люди покинули страну, почему мы должны сейчас в первую очередь тратить на них", - сказал Гладков на оперативном совещании правительства, трансляция которого проходила на его странице в соцсети "ВКонтакте". Он подчеркнул, что в первую очередь необходимо поддерживать тех, кто остался в регионе, работает и находится в сложной ситуации. Губернатор предложил дождаться окончания специальной военной операции, после чего отдельно рассмотреть вопрос о выплатах уехавшим гражданам. До этого момента, по его мнению, следует "консервировать эти объекты". "Мы сейчас говорим не о том, кто выехал на день-два, а кто выехал за рубеж вместе с семьей. Эти же данные есть в муниципалитетах. Почему мы их должны ставить в один ряд со всеми? Да, если есть двойное гражданство, ну, пусть обращается к той стране, в которой он получил гражданство", - добавил глава региона.

https://ria.ru/20250521/putin-2018214165.html

https://realty.ria.ru/20250130/oganesyan-1996111834.html

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жилье, белгородская область, россия, вячеслав гладков, общество, белгород