В Белгороде могут приостановить восстановление домов уехавших жителей
В Белгороде могут отменить помощь в восстановлении домов жителей, покинувших РФ
© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкЖилой дом в Белгороде, пострадавший в результате атаки беспилотника
Жилой дом в Белгороде, пострадавший в результате атаки беспилотника. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 16 июн - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предложил рассмотреть вопрос о приостановке выплат компенсаций за поврежденное имущество гражданам, покинувшим Россию и проживающим за рубежом.
"Давайте вынесем на рассмотрение оперативного штаба вопрос. Если собственник машины, которая повреждена, или жилья, которое повреждено, покинул страну и проживает за пределами Российской Федерации, вопрос об актуальности восстановления его жилья и перечисления денег... Поэтому давайте рассмотрим, потому что если люди покинули страну, почему мы должны сейчас в первую очередь тратить на них", - сказал Гладков на оперативном совещании правительства, трансляция которого проходила на его странице в соцсети "ВКонтакте".
Он подчеркнул, что в первую очередь необходимо поддерживать тех, кто остался в регионе, работает и находится в сложной ситуации. Губернатор предложил дождаться окончания специальной военной операции, после чего отдельно рассмотреть вопрос о выплатах уехавшим гражданам. До этого момента, по его мнению, следует "консервировать эти объекты".
"Мы сейчас говорим не о том, кто выехал на день-два, а кто выехал за рубеж вместе с семьей. Эти же данные есть в муниципалитетах. Почему мы их должны ставить в один ряд со всеми? Да, если есть двойное гражданство, ну, пусть обращается к той стране, в которой он получил гражданство", - добавил глава региона.