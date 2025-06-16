Рейтинг@Mail.ru
В Белгороде могут приостановить восстановление домов уехавших жителей - РИА Новости, 16.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:07 16.06.2025 (обновлено: 13:14 16.06.2025)
https://ria.ru/20250616/gladkov-2023071105.html
В Белгороде могут приостановить восстановление домов уехавших жителей
В Белгороде могут приостановить восстановление домов уехавших жителей - РИА Новости, 16.06.2025
В Белгороде могут приостановить восстановление домов уехавших жителей
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предложил рассмотреть вопрос о приостановке выплат компенсаций за поврежденное имущество гражданам, покинувшим... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T11:07:00+03:00
2025-06-16T13:14:00+03:00
жилье
белгородская область
россия
вячеслав гладков
общество
белгород
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/05/1982026073_0:243:2776:1805_1920x0_80_0_0_43a2f2a590d8d54cd6abf38b03d4aa62.jpg
БЕЛГОРОД, 16 июн - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предложил рассмотреть вопрос о приостановке выплат компенсаций за поврежденное имущество гражданам, покинувшим Россию и проживающим за рубежом. "Давайте вынесем на рассмотрение оперативного штаба вопрос. Если собственник машины, которая повреждена, или жилья, которое повреждено, покинул страну и проживает за пределами Российской Федерации, вопрос об актуальности восстановления его жилья и перечисления денег... Поэтому давайте рассмотрим, потому что если люди покинули страну, почему мы должны сейчас в первую очередь тратить на них", - сказал Гладков на оперативном совещании правительства, трансляция которого проходила на его странице в соцсети "ВКонтакте". Он подчеркнул, что в первую очередь необходимо поддерживать тех, кто остался в регионе, работает и находится в сложной ситуации. Губернатор предложил дождаться окончания специальной военной операции, после чего отдельно рассмотреть вопрос о выплатах уехавшим гражданам. До этого момента, по его мнению, следует "консервировать эти объекты". "Мы сейчас говорим не о том, кто выехал на день-два, а кто выехал за рубеж вместе с семьей. Эти же данные есть в муниципалитетах. Почему мы их должны ставить в один ряд со всеми? Да, если есть двойное гражданство, ну, пусть обращается к той стране, в которой он получил гражданство", - добавил глава региона.
https://ria.ru/20250521/putin-2018214165.html
https://realty.ria.ru/20250130/oganesyan-1996111834.html
белгородская область
россия
белгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/05/1982026073_23:0:2754:2048_1920x0_80_0_0_ada7530360514bda2bd36761d4497cfa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жилье, белгородская область, россия, вячеслав гладков, общество, белгород
Жилье, Белгородская область, Россия, Вячеслав Гладков, Общество, Белгород
В Белгороде могут приостановить восстановление домов уехавших жителей

В Белгороде могут отменить помощь в восстановлении домов жителей, покинувших РФ

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкЖилой дом в Белгороде, пострадавший в результате атаки беспилотника
Жилой дом в Белгороде, пострадавший в результате атаки беспилотника - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в медиабанк
Жилой дом в Белгороде, пострадавший в результате атаки беспилотника. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 16 июн - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предложил рассмотреть вопрос о приостановке выплат компенсаций за поврежденное имущество гражданам, покинувшим Россию и проживающим за рубежом.
"Давайте вынесем на рассмотрение оперативного штаба вопрос. Если собственник машины, которая повреждена, или жилья, которое повреждено, покинул страну и проживает за пределами Российской Федерации, вопрос об актуальности восстановления его жилья и перечисления денег... Поэтому давайте рассмотрим, потому что если люди покинули страну, почему мы должны сейчас в первую очередь тратить на них", - сказал Гладков на оперативном совещании правительства, трансляция которого проходила на его странице в соцсети "ВКонтакте".
Президент России Владимир Путин во время встречи с представителями добровольческих организаций в Курской области - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
Путин поддержал расширение выплат на восстановление жилья в Курской области
21 мая, 11:35
Он подчеркнул, что в первую очередь необходимо поддерживать тех, кто остался в регионе, работает и находится в сложной ситуации. Губернатор предложил дождаться окончания специальной военной операции, после чего отдельно рассмотреть вопрос о выплатах уехавшим гражданам. До этого момента, по его мнению, следует "консервировать эти объекты".
"Мы сейчас говорим не о том, кто выехал на день-два, а кто выехал за рубеж вместе с семьей. Эти же данные есть в муниципалитетах. Почему мы их должны ставить в один ряд со всеми? Да, если есть двойное гражданство, ну, пусть обращается к той стране, в которой он получил гражданство", - добавил глава региона.
Генеральный директор Единого заказчика в сфере строительства Карен Оганесян - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
Единый заказчик: восстановление жилья – приоритет в новых регионах
30 января, 08:00
 
ЖильеБелгородская областьРоссияВячеслав ГладковОбществоБелгород
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала