https://ria.ru/20250616/g7-2023185046.html

Страны G7 признали за Израилем право на самооборону, пишет Reuters

Страны G7 признали за Израилем право на самооборону, пишет Reuters - РИА Новости, 16.06.2025

Страны G7 признали за Израилем право на самооборону, пишет Reuters

Страны G7 признают за Израилем право на самооборону, подчеркивая недопустимость появления у Ирана ядерного оружия, передает агентство Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T18:34:00+03:00

2025-06-16T18:34:00+03:00

2025-06-16T18:42:00+03:00

в мире

израиль

иран

сша

g7

обострение конфликта между израилем и ираном

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Страны G7 признают за Израилем право на самооборону, подчеркивая недопустимость появления у Ирана ядерного оружия, передает агентство Рейтер со ссылкой на проект совместного заявления.Саммит "Большой семерки" в этом году проходит в канадском Кананаскисе. Планировалось, что он пройдет с 15 по 17 июня, однако 12 июня японское агентство Киодо передавало, что открытие саммита G7 переносится с 15 на 16 июня. В саммите участвуют семь стран (Германия, США, Канада, Великобритания, Франция, Италия и Япония), а также представители Европейского союза и приглашенные страны-партнеры."Проект (совместного заявления - ред.) G7 призывает Израиль и Иран к деэскалации конфликта... Израиль имеет право защищать себя, у Ирана никогда не должно быть ядерного оружия", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на документ.Кроме того, страны "Большой семерки" предварительно согласились следовать стратегии, которая поможет защитить цепочки поставок критического минерального сырья.По данным Рейтер, президент США Дональд Трамп проект документа не подписал.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,2 тысячи пострадавших.Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.

https://ria.ru/20250615/izrail-2023020099.html

https://ria.ru/20250614/iran-2022815225.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, иран, сша, g7, обострение конфликта между израилем и ираном