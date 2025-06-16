https://ria.ru/20250616/evropa-2022996823.html

Ближневосточный конфликт стер Европу с политической карты мира

Ближневосточный конфликт стер Европу с политической карты мира - РИА Новости, 16.06.2025

Ближневосточный конфликт стер Европу с политической карты мира

В тот самый момент обмена ракетными авиаударами между Израилем и Ираном, пришедшийся на пятницу, 13-е, с разрушениями и гибелью людей, случились и так... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T08:00:00+03:00

2025-06-16T08:00:00+03:00

2025-06-16T08:03:00+03:00

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В тот самый момент обмена ракетными авиаударами между Израилем и Ираном, пришедшийся на пятницу, 13-е, с разрушениями и гибелью людей, случились и так называемые побочные потери. Европейский союз как внешнеполитическая общность перестал существовать. Вот он был, такой весь из себя дипломатический и политесный, и вот его нет. Заявления, которые издавали соответствующие брюссельские службы, были не чем иным, как предсмертными хрипами.В момент обострения ближневосточного конфликта стало ясно и понятно, какие страны оказывают влияние на геополитику. А какие — не оказывают. До такой степени, что их позицией можно пренебречь.И что сразу имеет смысл зафиксировать: Украина и все, что с ней связано, оказалось — по гамбургскому счету — источником исключительно региональных (слегка европейских) сложностей. Про киевских, их хунту, их капризы, их истерики, их требования к "европейским партнерам" те, кто принимает реальные решения и кто — единственные — имеют и право, и возможности двигать фигуры на большой шахматной доске, просто забыли.Забыли там, где еще за сутки до нового витка напряженности кричали как не из себя, что "Украину мы не оставим" и что "мы пойдем с ней до победного конца".Смотреть на европейские ужимки и прыжки приходится, чтобы понять причины брюссельской дипломатической самоаннигиляции.На резонах, по которым еэсовская дипломатия и внешняя политика перестала иметь значение и вес, остановимся чуть подробнее.Десять лет назад в Женеве состоялось подписание Соглашения по иранской ядерной программе. Исламская республика брала на себя важные обязательства и ограничения, касавшиеся недопущения перехода гражданских атомных технологий в военную "ядерку". А ЕС и его локомотивы — Франция, Германия и тогда еще входившая в сообщество Британия — выступали своего рода гарантами соблюдения этих обязательств. Москва как давний друг и партнер Тегерана и как важный экономический партнер (тогда) ЕС приложила колоссальные посреднические усилия, чтобы западники поверили Ирану, а Тегеран поверил Западу. У нашей страны все получилось. Еэсовские начали постепенно снимать с Тегерана санкции, и Ближний Восток в какой-то момент смог вздохнуть с облегчением.Беспрецедентная по напряжению и интенсивности усилий дипломатическая победа была одержана в первую очередь потому, что России удалось объяснить своим тогдашним партнерам, что им выгоднее торговать и зарабатывать деньги, чем поднимать военные расходы, абсолютно неизбежные, если придется столкнуться с угрозой ближневосточной конфронтации.Тогда ЕС был еще богат, сообщество процветало, население "райского сада" жило в непредставимом сегодня изобилии. Поэтому наши убеждения подействовали. Баланс сил, точнее, экономический вес Европы, еще не зараженной вирусом политического украинства и сопутствующей ему русофобии, позволил еэсовским, как это им свойственно, отнести подписание соглашения на свой счет.Десять лет спустя тяжелобольной и токсичный Евросоюз, у которого добровольное украинство сожрало экономику, а значит, и внешнеполитический вес, да и дипломатию, может обзаявляться по поводу своей "озабоченности", но никто и ухом и не поведет. Позиция еэсовских по поводу ситуации на Ближнем Востоке, которую пытаются донести две тамошние политикессы — фон дер Ляйен и Каллас, не интересует примерно никого.Макрон, Мерц, Стармер и Ко могут сидеть часами у телефона, ожидая вызова из Тегерана или из Тель-Авива, но обмен, с позволения сказать, мнениями с лидерами когда-то чрезвычайно влиятельных в международных делах стран не решает в нынешнем раскладе и балансе сил примерно ничего.А вот список, пусть и неполный, тех стран, которые обладают реальным дипломатическим (и экономическим) весом и поэтому могут влиять на ситуацию. Это Россия. Это вторая сверхдержава — США. Это Китай. Это, несомненно, государства Персидского залива. Турция тоже значительный игрок в регионе.Десять лет, истекшие с момента подписания той ядерной сделки с Ираном, за которые ЕС угробил свою экономику, поменяв прагматические интересы на уже упомянутое бессмысленное политическое украинство, снесли еэсовских из закрытого клуба влиятельных и высоких договаривающихся сторон.Сегодня брюссельские (а также парижские и берлинские), не успев даже ахнуть, обнаружили себя на приставном стульчике в Киеве. Их уверенным движением мощной лапы туда отправил столь ненавидимый ими "русский медведь".Лозунговая активность оказалась очень плохой заменой экономическому процветанию. Это общеевропейцам понять еще предстоит. Но даже самым упоротым русофобам ясно — все попытки ограничить международное и дипломатическое влияние России потерпели тотальный и громкий крах. Пытаясь нанести нам геополитическое поражение, Евросоюз обнаружил себя в позиции потерпевшего фиаско. Так что можно продолжать кричать во всю брюссельскую: для тех, кто принимает и будет принимать решения о следующих ходах на большой шахматной доске, то, что говорит и что делает ЕС, перестало быть сколько-нибудь релевантно и значимо.

https://ria.ru/20250615/oruzhie-2022827209.html

https://ria.ru/20250615/evropa-2022855330.html

https://ria.ru/20250614/izrail-2022794966.html

https://ria.ru/20250614/bezopasnost-2022734744.html

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

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цены на нефть, тегеран (город), иран, россия, евросоюз, обострение конфликта между израилем и ираном