https://ria.ru/20250616/estoniya-2023029685.html

"Опасные условия": в Эстонии высказали угрозы по поводу границы с Россией

"Опасные условия": в Эстонии высказали угрозы по поводу границы с Россией - РИА Новости, 16.06.2025

"Опасные условия": в Эстонии высказали угрозы по поводу границы с Россией

Эстония допускает закрытие контрольно-пропускного пункта "Нарва-1" в случае роста очередей и ухудшения условий пересечения границы, сообщает эстонская... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T01:56:00+03:00

2025-06-16T01:56:00+03:00

2025-06-16T01:56:00+03:00

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Эстония допускает закрытие контрольно-пропускного пункта "Нарва-1" в случае роста очередей и ухудшения условий пересечения границы, сообщает эстонская телерадиокомпания ERR со ссылкой на главу МВД страны Игоря Таро."По словам Таро, если очереди станут слишком длинными и условия опасными, МВД будет вынуждено закрыть пограничный пункт в Нарве", — говорится в сообщении.Министр объяснил очереди на погранпунктах на российской границе ситуацией, вызванной украинским конфликтом и рекомендациями эстонских властей о сокращении количества поездок в Россию. При это он выступил против круглосуточной работы КПП "Нарва-1" и возобновления работы пешеходного КПП "Нарва-2"."Если открыть пункт ("Нарва-1" — Прим. Ред.) ночью, то для этого придется сократить ресурсы, задействованные в дневное время, что, в свою очередь, увеличит время прохождения границы днем. <…>", — сказал Таро.В марте парламент Эстонии (Рийгикогу) не поддержал законопроект о закрытии границы с Россией. В мае Telegram-канал SHOT сообщал, что жители эстонского города Нарва сбиваются в массовые очереди на пограничном переходе в Россию.Очереди на пограничном пункте "Нарва" появляются не первый раз. Так, 18 апреля желающим попасть в Россию на пасхальные выходные приходилось ждать по пять и более часов.

https://ria.ru/20250610/estoniya-2021914051.html

https://ria.ru/20250609/voyska-2021839940.html

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