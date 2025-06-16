https://ria.ru/20250616/es-2023215811.html

Бербок отказалась от мандата в бундестаге, пишет Spiegel

Бербок отказалась от мандата в бундестаге, пишет Spiegel - РИА Новости, 16.06.2025

Бербок отказалась от мандата в бундестаге, пишет Spiegel

Бывшая глава МИД Германии Анналена Бербок отказалась от мандата в бундестаге ФРГ на фоне избрания председателем 80-й сессии ГА ООН и покинет депутатское кресло... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T22:00:00+03:00

2025-06-16T22:00:00+03:00

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Бывшая глава МИД Германии Анналена Бербок отказалась от мандата в бундестаге ФРГ на фоне избрания председателем 80-й сессии ГА ООН и покинет депутатское кресло в конце июня, сообщает издание Spiegel со ссылкой на внутреннее сообщение, разосланное немецким парламентариям. ГА ООН 2 июня избрала Бербок председателем 80-й сессии. В ее поддержку высказались 167 стран. Сессия ГА под руководством Бербок начнется в сентябре. "Бывшая министр иностранных дел официально сообщила, что отказывается от мандата в парламенте. Таким образом, согласно сообщению, политик из партии "Зеленые" покинет немецкий бундестаг по истечении 30 июня", - говорится в статье. Некоторые депутаты обратили внимание, что в качестве профессии Бербок в сообщении указана достаточно расплывчатая формулировка "специалист в области международного права", отмечает издание. По информации Spiegel, ее выбор может быть связан с тем, что Бербок не имеет права называть себя юристом, так как не сдавала необходимые для официального присвоения этой квалификации государственные экзамены. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 5 июня назвала "позором" избрание на пост председателя ГА Бербок, которая гордится своим дедом, воевавшим на стороне Третьего рейха.

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