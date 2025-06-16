https://ria.ru/20250616/es-2023206854.html
ЕС на год продлил санкции против Крыма
ЕС на год продлил санкции против Крыма - РИА Новости, 16.06.2025
ЕС на год продлил санкции против Крыма
ЕС в понедельник продлил еще на один год - до 23 июня 2026 года - санкции в связи с воссоединением Крыма и Севастополя с Россией, следует из заявления Совета... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T20:34:00+03:00
2025-06-16T20:34:00+03:00
2025-06-16T20:41:00+03:00
республика крым
владимир путин
россия
севастополь
оон
совет евросоюза
евросоюз
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004774949_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_81cb87149262fc25390f3de388a3e42e.jpg
БРЮССЕЛЬ, 16 июн - РИА Новости. ЕС в понедельник продлил еще на один год - до 23 июня 2026 года - санкции в связи с воссоединением Крыма и Севастополя с Россией, следует из заявления Совета Евросоюза."Совет ЕС сегодня принял решение продлить санкции… до 23 июня 2026 года", - говорится в документе.Санкции предполагают ограничение экономических отношений Евросоюза с этими российскими регионами. В частности, физлицам и организациям в ЕС запрещено импортировать продукцию из Крыма и Севастополя. Ограничения также касаются торговли, туристического сектора, инвестиций в ряд экономических секторов региона.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Европейский союз неоднократно заявлял, что не признает вхождение Крыма и Севастополя в состав России. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20250616/smi-2023155417.html
республика крым
россия
севастополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004774949_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_dad2150636bfce6996373f12ca302618.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, владимир путин, россия, севастополь, оон, совет евросоюза, евросоюз, в мире
Республика Крым, Владимир Путин, Россия, Севастополь, ООН, Совет Евросоюза, Евросоюз, В мире
ЕС на год продлил санкции против Крыма
ЕС на год продлил санкции против Крыма и Севастополя