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ЕС на год продлил санкции против Крыма - РИА Новости, 16.06.2025
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20:34 16.06.2025 (обновлено: 20:41 16.06.2025)
https://ria.ru/20250616/es-2023206854.html
ЕС на год продлил санкции против Крыма
ЕС на год продлил санкции против Крыма - РИА Новости, 16.06.2025
ЕС на год продлил санкции против Крыма
ЕС в понедельник продлил еще на один год - до 23 июня 2026 года - санкции в связи с воссоединением Крыма и Севастополя с Россией, следует из заявления Совета... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T20:34:00+03:00
2025-06-16T20:41:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 16 июн - РИА Новости. ЕС в понедельник продлил еще на один год - до 23 июня 2026 года - санкции в связи с воссоединением Крыма и Севастополя с Россией, следует из заявления Совета Евросоюза."Совет ЕС сегодня принял решение продлить санкции… до 23 июня 2026 года", - говорится в документе.Санкции предполагают ограничение экономических отношений Евросоюза с этими российскими регионами. В частности, физлицам и организациям в ЕС запрещено импортировать продукцию из Крыма и Севастополя. Ограничения также касаются торговли, туристического сектора, инвестиций в ряд экономических секторов региона.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Европейский союз неоднократно заявлял, что не признает вхождение Крыма и Севастополя в состав России. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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республика крым, владимир путин, россия, севастополь, оон, совет евросоюза, евросоюз, в мире
Республика Крым, Владимир Путин, Россия, Севастополь, ООН, Совет Евросоюза, Евросоюз, В мире
ЕС на год продлил санкции против Крыма

ЕС на год продлил санкции против Крыма и Севастополя

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму
Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 16 июн - РИА Новости. ЕС в понедельник продлил еще на один год - до 23 июня 2026 года - санкции в связи с воссоединением Крыма и Севастополя с Россией, следует из заявления Совета Евросоюза.
"Совет ЕС сегодня принял решение продлить санкции… до 23 июня 2026 года", - говорится в документе.
Санкции предполагают ограничение экономических отношений Евросоюза с этими российскими регионами. В частности, физлицам и организациям в ЕС запрещено импортировать продукцию из Крыма и Севастополя. Ограничения также касаются торговли, туристического сектора, инвестиций в ряд экономических секторов региона.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Европейский союз неоднократно заявлял, что не признает вхождение Крыма и Севастополя в состав России. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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