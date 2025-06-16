https://ria.ru/20250616/es-2023206854.html

ЕС на год продлил санкции против Крыма

ЕС на год продлил санкции против Крыма - РИА Новости, 16.06.2025

ЕС на год продлил санкции против Крыма

ЕС в понедельник продлил еще на один год - до 23 июня 2026 года - санкции в связи с воссоединением Крыма и Севастополя с Россией, следует из заявления Совета... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T20:34:00+03:00

2025-06-16T20:34:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 16 июн - РИА Новости. ЕС в понедельник продлил еще на один год - до 23 июня 2026 года - санкции в связи с воссоединением Крыма и Севастополя с Россией, следует из заявления Совета Евросоюза."Совет ЕС сегодня принял решение продлить санкции… до 23 июня 2026 года", - говорится в документе.Санкции предполагают ограничение экономических отношений Евросоюза с этими российскими регионами. В частности, физлицам и организациям в ЕС запрещено импортировать продукцию из Крыма и Севастополя. Ограничения также касаются торговли, туристического сектора, инвестиций в ряд экономических секторов региона.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Европейский союз неоднократно заявлял, что не признает вхождение Крыма и Севастополя в состав России. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20250616/smi-2023155417.html

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республика крым, владимир путин, россия, севастополь, оон, совет евросоюза, евросоюз, в мире