https://ria.ru/20250616/eksperty-2023174999.html

Эксперты: до 20% госзакупок в сфере электроники совершаются с нарушениями

Эксперты: до 20% госзакупок в сфере электроники совершаются с нарушениями - РИА Новости, 16.06.2025

Эксперты: до 20% госзакупок в сфере электроники совершаются с нарушениями

До 20% государственных закупок в области радиоэлектроники происходит с нарушениями, сообщили отраслевые эксперты. РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T17:42:00+03:00

2025-06-16T17:42:00+03:00

2025-06-16T17:42:00+03:00

россия

технологии

артем кирьянов

госзакупки

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. До 20% государственных закупок в области радиоэлектроники происходит с нарушениями, сообщили отраслевые эксперты. Заявление прозвучало на пресс-конференции, посвященной первым итогам соблюдения национального режима в госзакупках, она прошла в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". С 2025 года вступило в силу постановление правительства РФ №1875, согласно которому ограничено применение иностранного оборудования, если на рынке представлен отечественный аналог, и установлены барьеры для иностранных производителей, если в тендере представлен хотя бы один российский участник. "Мы будем предметно общаться с правительством, с министерством финансов, в частности, как с куратором на тему изменений постановления №1875, чтобы исключить двойное толкование и пробельность нормативного регулирования", – отметил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. Парламентарий отметил, что в будущем, возможно, появится необходимость в дополнении федеральных законов, регламентирующих государственные закупки, а в ближайшей перспективе необходимо уточнить некоторые положения постановления правительства. "За последние годы обрабатывающая промышленность РФ растет опережающими остальную экономику темпами. Сегодня нам надо максимально поддерживать эти темпы. Да, мы когда-нибудь выйдем из санкционного режима, но выйти из него мы должны с обновленной инфраструктурой, с обновленной промышленностью, которая способна решить любые вопросы", – подчеркнул Кирьянов. За пять месяцев, прошедших с момента введения национального режима, были выявлены основные нарушения и сформирована их статистика. "Мы ведем активную работу по выявлению закупок с нарушением национального режима. С начала года мы более 40 раз обратились в Федеральную антимонопольную службу и министерство финансов с указаниями на нарушения национального режима в государственных муниципальных закупках более, чем восьми субъектов. В шести регионах федеральные и региональные управления ФАС поддержали нашу позицию, отменили закупки, связанные с нарушением национального режима", – сообщил генеральный директор АНО "Консорциум “Производители охранных, пожарных, СКУД систем безопасности”" Алексей Власов. При этом, по словам спикера, не всегда идет речь о злом умысле. Часто решения купить импорт возникает по инерции, потому что так делали всегда. Тем не менее, до 20% государственных закупок в сфере радиоэлектроники размещаются с нарушениями. После введения национального режима заказчик при размещении покупки обязан отслеживать, попадает ли соответствующее оборудование под ограничения. Перечень такого оборудования составлен Минфином РФ. Член совета по развитию системы закупок Торгово-промышленной палаты РФ Дмитрий Казанцев привел примеры того, как заказчики и поставщики обходят национальный режим. "В настоящее время сложилась ситуация, когда применять или игнорировать меры, предусмотренные постановлением №1875, решает сам заказчик, выбирая удобный для себя вариант оформления. Это возможно, в частности, из-за того, что определение "поставляемый товар" опирается лишь на способ его бухгалтерского учета, а не на сам факт передачи. Целесообразно исключить подобные произвольные интерпретации там, где они могу помешать отечественным производителям. Наша задача – обеспечить легальный и не только формальный, но и фактический рынок поставок для отечественного квалифицированного поставщика", – сказал Казанцев. Представителями радиоэлектронной отрасли разработан комплекс мер по совершенствованию контроля за соблюдением национального режима. В ближайшее время предложения передадут в правительство РФ.

https://ria.ru/20250611/gosduma-2022287684.html

https://ria.ru/20250416/bagreeva-2011446971.html

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россия, технологии, артем кирьянов, госзакупки