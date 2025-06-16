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Эксперт рассказал, когда ИИ сможет предсказывать ключевую ставку ЦБ - РИА Новости, 16.06.2025
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06:43 16.06.2025
https://ria.ru/20250616/ekspert-2023038721.html
Эксперт рассказал, когда ИИ сможет предсказывать ключевую ставку ЦБ
Эксперт рассказал, когда ИИ сможет предсказывать ключевую ставку ЦБ - РИА Новости, 16.06.2025
Эксперт рассказал, когда ИИ сможет предсказывать ключевую ставку ЦБ
Искусственный интеллект в ближайшие несколько лет может научиться делать макроэкономические прогнозы, в том числе, предсказывать ключевую ставку Банка России,... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T06:43:00+03:00
2025-06-16T06:43:00+03:00
экономика
технологии
россия
эльвира набиуллина
яндекс
алиса
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Искусственный интеллект в ближайшие несколько лет может научиться делать макроэкономические прогнозы, в том числе, предсказывать ключевую ставку Банка России, таким мнением в интервью РИА Новости поделился руководитель бизнес-группы поиска "Яндекса" Дмитрий Масюк. "Уже сейчас "Алиса" может помочь разобраться в сложных вопросах, и я уверен, что технологическая готовность к тому, чтобы добавлять ценности к подобного рода прогнозам станет доступна в ближайшие несколько лет", - ответил Масюк на вопрос, когда искусственный интеллект сможет предсказывать ключевую ставку. Топ-менеджер выразил уверенность, что технологии ИИ проникнут в такие сферы. "При этом я согласен, что мы еще не там", - добавил Масюк. В мае глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России использует возможности искусственного интеллекта (ИИ) и видит в этом большой потенциал, но не для принятия решений по ключевой ставке - они требуют профессионального суждения.
https://ria.ru/20250616/stavka-2023030070.html
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экономика, технологии, россия, эльвира набиуллина, яндекс, алиса, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Технологии, Россия, Эльвира Набиуллина, Яндекс, Алиса, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Эксперт рассказал, когда ИИ сможет предсказывать ключевую ставку ЦБ

Масюк: ИИ в ближайшие несколько лет сможет предсказывать ключевую ставку ЦБ

© Fotolia / Sergey NivensРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© Fotolia / Sergey Nivens
Работа за компьютером. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Искусственный интеллект в ближайшие несколько лет может научиться делать макроэкономические прогнозы, в том числе, предсказывать ключевую ставку Банка России, таким мнением в интервью РИА Новости поделился руководитель бизнес-группы поиска "Яндекса" Дмитрий Масюк.
"Уже сейчас "Алиса" может помочь разобраться в сложных вопросах, и я уверен, что технологическая готовность к тому, чтобы добавлять ценности к подобного рода прогнозам станет доступна в ближайшие несколько лет", - ответил Масюк на вопрос, когда искусственный интеллект сможет предсказывать ключевую ставку.
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Топ-менеджер выразил уверенность, что технологии ИИ проникнут в такие сферы. "При этом я согласен, что мы еще не там", - добавил Масюк.
В мае глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России использует возможности искусственного интеллекта (ИИ) и видит в этом большой потенциал, но не для принятия решений по ключевой ставке - они требуют профессионального суждения.
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14 июня, 14:39
 
ЭкономикаТехнологииРоссияЭльвира НабиуллинаЯндексАлисаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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