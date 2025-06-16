https://ria.ru/20250616/ekspert-2023038721.html

Эксперт рассказал, когда ИИ сможет предсказывать ключевую ставку ЦБ

Эксперт рассказал, когда ИИ сможет предсказывать ключевую ставку ЦБ - РИА Новости, 16.06.2025

Эксперт рассказал, когда ИИ сможет предсказывать ключевую ставку ЦБ

Искусственный интеллект в ближайшие несколько лет может научиться делать макроэкономические прогнозы, в том числе, предсказывать ключевую ставку Банка России,... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T06:43:00+03:00

2025-06-16T06:43:00+03:00

2025-06-16T06:43:00+03:00

экономика

технологии

россия

эльвира набиуллина

яндекс

алиса

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Искусственный интеллект в ближайшие несколько лет может научиться делать макроэкономические прогнозы, в том числе, предсказывать ключевую ставку Банка России, таким мнением в интервью РИА Новости поделился руководитель бизнес-группы поиска "Яндекса" Дмитрий Масюк. "Уже сейчас "Алиса" может помочь разобраться в сложных вопросах, и я уверен, что технологическая готовность к тому, чтобы добавлять ценности к подобного рода прогнозам станет доступна в ближайшие несколько лет", - ответил Масюк на вопрос, когда искусственный интеллект сможет предсказывать ключевую ставку. Топ-менеджер выразил уверенность, что технологии ИИ проникнут в такие сферы. "При этом я согласен, что мы еще не там", - добавил Масюк. В мае глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России использует возможности искусственного интеллекта (ИИ) и видит в этом большой потенциал, но не для принятия решений по ключевой ставке - они требуют профессионального суждения.

https://ria.ru/20250616/stavka-2023030070.html

https://ria.ru/20250614/klyuchevaya_stavka-1962773695.html

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экономика, технологии, россия, эльвира набиуллина, яндекс, алиса, центральный банк рф (цб рф)