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Экс-глава НО РАО получил срок за взятку - РИА Новости, 16.06.2025
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12:37 16.06.2025 (обновлено: 14:18 16.06.2025)
https://ria.ru/20250616/eks-glava-2023099140.html
Экс-глава НО РАО получил срок за взятку
Экс-глава НО РАО получил срок за взятку - РИА Новости, 16.06.2025
Экс-глава НО РАО получил срок за взятку
Хамовнический суд Москвы приговорил к 11 годам колонии бывшего гендиректора Национального оператора по обращению с радиоактивными отходами (НО РАО) Игоря Игина... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T12:37:00+03:00
2025-06-16T14:18:00+03:00
происшествия
москва
но рао
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы приговорил к 11 годам колонии бывшего гендиректора Национального оператора по обращению с радиоактивными отходами (НО РАО) Игоря Игина по статьям о получении взятки в особо крупном размере и незаконном хранении оружия, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Назначить наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима", - огласила приговор судья. Также суд назначил штраф в 265 миллионов рублей - в виде двукратной суммы взятки. По данным следствия, Игин, будучи гендиректором НО РАО, незаконно обогащался, действуя в интересах физических и юридических лиц. Как сообщал источник РИА Новости, в деле фигурирует сумма взяток на 132 миллиона рублей. Свою вину он не признал. Решением правительства ФГУП "НО РАО" определено национальным оператором по обращению с радиоактивными отходами – единственной организацией, уполномоченной вести деятельность по окончательной изоляции радиоактивных отходов, а также другие связанные с этим функции. Игин в мае 2017 года приказом "Росатома" был назначен исполняющим обязанности директора ФГУП "Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами". В декабре 2017 года был назначен директором, впоследствии - гендиректором ФГУП "НО РАО", сообщалось на сайте оператора. Согласно информации на сайте, сейчас гендиректором ФГУП "НО РАО" является Сергей Дерябин.
https://ria.ru/20250611/advokat-2022355044.html
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происшествия, москва, но рао, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Происшествия, Москва, НО РАО, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Экс-глава НО РАО получил срок за взятку

Суд приговорил экс-главу НО РАО Игоря Игина к 11 годам колонии за взятку

© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыИгорь Игин во время оглашения приговора в суде. 16 июня 2025
Игорь Игин во время оглашения приговора в суде. 16 июня 2025 - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Игорь Игин во время оглашения приговора в суде. 16 июня 2025
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы приговорил к 11 годам колонии бывшего гендиректора Национального оператора по обращению с радиоактивными отходами (НО РАО) Игоря Игина по статьям о получении взятки в особо крупном размере и незаконном хранении оружия, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Назначить наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима", - огласила приговор судья.
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Также суд назначил штраф в 265 миллионов рублей - в виде двукратной суммы взятки.
По данным следствия, Игин, будучи гендиректором НО РАО, незаконно обогащался, действуя в интересах физических и юридических лиц. Как сообщал источник РИА Новости, в деле фигурирует сумма взяток на 132 миллиона рублей.
Свою вину он не признал.
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Решением правительства ФГУП "НО РАО" определено национальным оператором по обращению с радиоактивными отходами – единственной организацией, уполномоченной вести деятельность по окончательной изоляции радиоактивных отходов, а также другие связанные с этим функции.
Игин в мае 2017 года приказом "Росатома" был назначен исполняющим обязанности директора ФГУП "Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами". В декабре 2017 года был назначен директором, впоследствии - гендиректором ФГУП "НО РАО", сообщалось на сайте оператора.
Согласно информации на сайте, сейчас гендиректором ФГУП "НО РАО" является Сергей Дерябин.
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ПроисшествияМоскваНО РАОГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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