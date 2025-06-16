Экс-глава НО РАО получил срок за взятку
Суд приговорил экс-главу НО РАО Игоря Игина к 11 годам колонии за взятку
© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыИгорь Игин во время оглашения приговора в суде. 16 июня 2025
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Игорь Игин во время оглашения приговора в суде. 16 июня 2025
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы приговорил к 11 годам колонии бывшего гендиректора Национального оператора по обращению с радиоактивными отходами (НО РАО) Игоря Игина по статьям о получении взятки в особо крупном размере и незаконном хранении оружия, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Назначить наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима", - огласила приговор судья.
Также суд назначил штраф в 265 миллионов рублей - в виде двукратной суммы взятки.
По данным следствия, Игин, будучи гендиректором НО РАО, незаконно обогащался, действуя в интересах физических и юридических лиц. Как сообщал источник РИА Новости, в деле фигурирует сумма взяток на 132 миллиона рублей.
Свою вину он не признал.
Мэру Красноярска вменяют два эпизода получения взятки
10 июня, 13:36
Решением правительства ФГУП "НО РАО" определено национальным оператором по обращению с радиоактивными отходами – единственной организацией, уполномоченной вести деятельность по окончательной изоляции радиоактивных отходов, а также другие связанные с этим функции.
Игин в мае 2017 года приказом "Росатома" был назначен исполняющим обязанности директора ФГУП "Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами". В декабре 2017 года был назначен директором, впоследствии - гендиректором ФГУП "НО РАО", сообщалось на сайте оператора.
Согласно информации на сайте, сейчас гендиректором ФГУП "НО РАО" является Сергей Дерябин.
Источник: установлена сумма взятки по делу топ-менеджера "Росатома"
12 ноября 2024, 02:01