https://ria.ru/20250616/eks-glava-2023099140.html

Экс-глава НО РАО получил срок за взятку

Экс-глава НО РАО получил срок за взятку - РИА Новости, 16.06.2025

Экс-глава НО РАО получил срок за взятку

Хамовнический суд Москвы приговорил к 11 годам колонии бывшего гендиректора Национального оператора по обращению с радиоактивными отходами (НО РАО) Игоря Игина... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T12:37:00+03:00

2025-06-16T12:37:00+03:00

2025-06-16T14:18:00+03:00

происшествия

москва

но рао

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы приговорил к 11 годам колонии бывшего гендиректора Национального оператора по обращению с радиоактивными отходами (НО РАО) Игоря Игина по статьям о получении взятки в особо крупном размере и незаконном хранении оружия, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Назначить наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима", - огласила приговор судья. Также суд назначил штраф в 265 миллионов рублей - в виде двукратной суммы взятки. По данным следствия, Игин, будучи гендиректором НО РАО, незаконно обогащался, действуя в интересах физических и юридических лиц. Как сообщал источник РИА Новости, в деле фигурирует сумма взяток на 132 миллиона рублей. Свою вину он не признал. Решением правительства ФГУП "НО РАО" определено национальным оператором по обращению с радиоактивными отходами – единственной организацией, уполномоченной вести деятельность по окончательной изоляции радиоактивных отходов, а также другие связанные с этим функции. Игин в мае 2017 года приказом "Росатома" был назначен исполняющим обязанности директора ФГУП "Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами". В декабре 2017 года был назначен директором, впоследствии - гендиректором ФГУП "НО РАО", сообщалось на сайте оператора. Согласно информации на сайте, сейчас гендиректором ФГУП "НО РАО" является Сергей Дерябин.

https://ria.ru/20250611/advokat-2022355044.html

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москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва, но рао, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"