https://ria.ru/20250616/ekonomika-2023150759.html

Доля рубля в расчетах за российский экспорт впервые превысила 50 процентов

Доля рубля в расчетах за российский экспорт впервые превысила 50 процентов - РИА Новости, 16.06.2025

Доля рубля в расчетах за российский экспорт впервые превысила 50 процентов

Доля рубля в расчетах за российский экспорт в апреле впервые превысила 50%, а удельный вес недружественной валюты рухнул до исторического минимума, следует из... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T15:44:00+03:00

2025-06-16T15:44:00+03:00

2025-06-16T15:44:00+03:00

экономика

россия

азия

карибский бассейн

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Доля рубля в расчетах за российский экспорт в апреле впервые превысила 50%, а удельный вес недружественной валюты рухнул до исторического минимума, следует из данных Банка России, которые изучило РИА Новости. Так, рублевые расчеты за экспорт России в апреле увеличились до рекордных 52,3%, что на 11,9 процентного пункта больше уровня годом ранее. Больше платить рублями за российские товары стали страны во всех регионах мира. Сильнее всего выросла доля платежей в российской валюте у африканских стран - на 37,7 процентного пункта за год, до 98,3%, а также у американского континента - на 33,7 процентного пункта, до 55,6%. Одновременно значительно увеличились рублевые расчеты за российский экспорт у стран Океании - до 91,1% с 68% и Азии - до 48,9% с 36,7%. Для всех четырех регионов доля рублевых платежей за поставки товаров и услуг из России в апреле стала рекордной. Кроме того, за последний год стали чаще расплачиваться рублями за российские товары и услуги страны Карибского бассейна - доля таких платежей выросла на 8,7 процентного пункта, составив 95%. Удельный вес рублевых операций за экспорт России вырос и в Европе - на 4,3 процентного пункта, до 62,8%. В то же время платежи в недружественной валюте за российские товары и услуги упали до рекордно низких 14,1%, хотя еще год назад их доля составляла 19,3%. При этом в ряде регионов она снизилась до наименьшего значения в современной истории: в Америке - до 42,3%, Азии - до 12,2%, а Африке - вовсе до 1%. Наконец, доля дружественных валют сократилась до 33,6% с 40,3% годом ранее. Больше всего она занимает в расчетах за российские товары у стран Азии - 38,9%, при этом в остальных регионах ее доля ниже 10%.

https://ria.ru/20250604/rubl-2020637475.html

https://ria.ru/20250615/rubl-2022893606.html

россия

азия

карибский бассейн

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экономика, россия, азия, карибский бассейн