https://ria.ru/20250616/ek-2023064146.html

FT раскрыла, когда ЕС полностью откажется от российского ядерного топлива

FT раскрыла, когда ЕС полностью откажется от российского ядерного топлива - РИА Новости, 16.06.2025

FT раскрыла, когда ЕС полностью откажется от российского ядерного топлива

Еврокомиссия намерена полностью отказаться от импорта российского ядерного топлива к 2030-м годам, пишет газета Financial Times. РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T10:36:00+03:00

2025-06-16T10:36:00+03:00

2025-06-16T12:59:00+03:00

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евросоюз

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венгрия

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петер сийярто

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Еврокомиссия намерена полностью отказаться от импорта российского ядерного топлива к 2030-м годам, пишет газета Financial Times. "Европейская комиссия в идеале хотела бы, чтобы европейский ядерный сектор был свободен от российского импорта к 2030-м годам, заявили чиновники ЕС. Но в документе, опубликованном в пятницу, она предупредила, что для создания внутренней цепочки ядерных поставок необходимы инвестиции в размере 241 миллиарда евро", — говорится в материале. В начале мая ЕК опубликовала план по полному отказу от российских энергоносителей:Как не раз отмечал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, Западная Европа гордо заявляет об отказе от российской нефти, но на деле продолжает покупать ее через третьи страны, например Индию. В свою очередь, бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги указывал, что энергетический рынок Евросоюза сталкивается с фундаментальными проблемами, нехваткой природных ресурсов, а цены на природный газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США.

https://ria.ru/20250614/ssha-2022737756.html

https://ria.ru/20250605/kompanii-2021058597.html

россия

венгрия

западная европа

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экономика, россия, евросоюз, еврокомиссия, венгрия, западная европа, петер сийярто