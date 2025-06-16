FT раскрыла, когда ЕС полностью откажется от российского ядерного топлива
FT: ЕС хочет полностью отказаться от российского ядерного топлива к 2030-м годам
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Еврокомиссия намерена полностью отказаться от импорта российского ядерного топлива к 2030-м годам, пишет газета Financial Times.
"Европейская комиссия в идеале хотела бы, чтобы европейский ядерный сектор был свободен от российского импорта к 2030-м годам, заявили чиновники ЕС. Но в документе, опубликованном в пятницу, она предупредила, что для создания внутренней цепочки ядерных поставок необходимы инвестиции в размере 241 миллиарда евро", — говорится в материале.
В начале мая ЕК опубликовала план по полному отказу от российских энергоносителей:
- речь идет о газе, нефти и атомном топливе;
- до конца года предлагается ввести запрет на импорт по новым российским газовым контрактам и существующим спотовым сделкам;
- запрет также может коснуться оставшегося импорта трубопроводного газа и СПГ, импортируемого из России по долгосрочным контрактам;
- он должен вступить в силу не позднее конца 2027-го;
- утверждается, что такие меры разработаны для "сохранения безопасности поставок энергоносителей в Евросоюз и ограничения любого влияния на цены и рынки".
Как не раз отмечал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, Западная Европа гордо заявляет об отказе от российской нефти, но на деле продолжает покупать ее через третьи страны, например Индию.