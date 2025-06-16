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FT раскрыла, когда ЕС полностью откажется от российского ядерного топлива - РИА Новости, 16.06.2025
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10:36 16.06.2025 (обновлено: 12:59 16.06.2025)
https://ria.ru/20250616/ek-2023064146.html
FT раскрыла, когда ЕС полностью откажется от российского ядерного топлива
FT раскрыла, когда ЕС полностью откажется от российского ядерного топлива - РИА Новости, 16.06.2025
FT раскрыла, когда ЕС полностью откажется от российского ядерного топлива
Еврокомиссия намерена полностью отказаться от импорта российского ядерного топлива к 2030-м годам, пишет газета Financial Times. РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T10:36:00+03:00
2025-06-16T12:59:00+03:00
экономика
россия
евросоюз
еврокомиссия
венгрия
западная европа
петер сийярто
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Еврокомиссия намерена полностью отказаться от импорта российского ядерного топлива к 2030-м годам, пишет газета Financial Times. "Европейская комиссия в идеале хотела бы, чтобы европейский ядерный сектор был свободен от российского импорта к 2030-м годам, заявили чиновники ЕС. Но в документе, опубликованном в пятницу, она предупредила, что для создания внутренней цепочки ядерных поставок необходимы инвестиции в размере 241 миллиарда евро", — говорится в материале. В начале мая ЕК опубликовала план по полному отказу от российских энергоносителей:Как не раз отмечал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, Западная Европа гордо заявляет об отказе от российской нефти, но на деле продолжает покупать ее через третьи страны, например Индию. В свою очередь, бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги указывал, что энергетический рынок Евросоюза сталкивается с фундаментальными проблемами, нехваткой природных ресурсов, а цены на природный газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США.
https://ria.ru/20250614/ssha-2022737756.html
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экономика, россия, евросоюз, еврокомиссия, венгрия, западная европа, петер сийярто
Экономика, Россия, Евросоюз, Еврокомиссия, Венгрия, Западная Европа, Петер Сийярто
FT раскрыла, когда ЕС полностью откажется от российского ядерного топлива

FT: ЕС хочет полностью отказаться от российского ядерного топлива к 2030-м годам

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Еврокомиссия намерена полностью отказаться от импорта российского ядерного топлива к 2030-м годам, пишет газета Financial Times.
"Европейская комиссия в идеале хотела бы, чтобы европейский ядерный сектор был свободен от российского импорта к 2030-м годам, заявили чиновники ЕС. Но в документе, опубликованном в пятницу, она предупредила, что для создания внутренней цепочки ядерных поставок необходимы инвестиции в размере 241 миллиарда евро", — говорится в материале.
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США выступили против идеи снизить потолок цен на нефть из России, пишут СМИ
14 июня, 01:43
В начале мая ЕК опубликовала план по полному отказу от российских энергоносителей:
  • речь идет о газе, нефти и атомном топливе;
  • до конца года предлагается ввести запрет на импорт по новым российским газовым контрактам и существующим спотовым сделкам;
  • запрет также может коснуться оставшегося импорта трубопроводного газа и СПГ, импортируемого из России по долгосрочным контрактам;
  • он должен вступить в силу не позднее конца 2027-го;
  • утверждается, что такие меры разработаны для "сохранения безопасности поставок энергоносителей в Евросоюз и ограничения любого влияния на цены и рынки".
Как не раз отмечал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, Западная Европа гордо заявляет об отказе от российской нефти, но на деле продолжает покупать ее через третьи страны, например Индию.
В свою очередь, бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги указывал, что энергетический рынок Евросоюза сталкивается с фундаментальными проблемами, нехваткой природных ресурсов, а цены на природный газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США.
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
NYT: в ЕС обеспокоены тем, что компании могут начать покупать газ из России
5 июня, 12:09
 
ЭкономикаРоссияЕвросоюзЕврокомиссияВенгрияЗападная ЕвропаПетер Сийярто
 
 
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