Россиянам порекомендовали возвращаться из Израиля через Египет
Посольство: россияне могут въехать в Египет из Израиля через пограничный переход
Российские туристы в Египте. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 16 июн - РИА Новости. Граждане России могут въехать на территорию Египта из Израиля через пограничный переход в городе Таба, сообщается в заявлении посольства РФ в Каире.
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"В связи с закрытием израильского воздушного пространства на фоне обострения обстановки на Ближнем Востоке сообщаем следующее. Пограничный переход между Египтом и Израилем в городе Таба продолжает функционировать. Через него российские граждане имеют возможность перейти на египетскую территорию", - говорится в заявлении.
Российское диппредставительство отмечает, что россияне могут бесплатно получить так называемый "Синайский штамп", добраться до аэропорта Шарм-эш-Шейха, откуда налажено прямое авиасообщение с Россией, или приобрести визу за 25 долларов США и вылететь домой из Каира.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,2 тысячи пострадавших.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.