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Россиянам порекомендовали возвращаться из Израиля через Египет - РИА Новости, 16.06.2025
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19:20 16.06.2025
https://ria.ru/20250616/egipet-2023193530.html
Россиянам порекомендовали возвращаться из Израиля через Египет
Россиянам порекомендовали возвращаться из Израиля через Египет - РИА Новости, 16.06.2025
Россиянам порекомендовали возвращаться из Израиля через Египет
Граждане России могут въехать на территорию Египта из Израиля через пограничный переход в городе Таба, сообщается в заявлении посольства РФ в Каире. РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T19:20:00+03:00
2025-06-16T19:20:00+03:00
в мире
израиль
иран
россия
обострение отношений сша и ирана
египет
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БЕЙРУТ, 16 июн - РИА Новости. Граждане России могут въехать на территорию Египта из Израиля через пограничный переход в городе Таба, сообщается в заявлении посольства РФ в Каире. "В связи с закрытием израильского воздушного пространства на фоне обострения обстановки на Ближнем Востоке сообщаем следующее. Пограничный переход между Египтом и Израилем в городе Таба продолжает функционировать. Через него российские граждане имеют возможность перейти на египетскую территорию", - говорится в заявлении. Российское диппредставительство отмечает, что россияне могут бесплатно получить так называемый "Синайский штамп", добраться до аэропорта Шарм-эш-Шейха, откуда налажено прямое авиасообщение с Россией, или приобрести визу за 25 долларов США и вылететь домой из Каира. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,2 тысячи пострадавших. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
https://ria.ru/20250613/egipet-2022603007.html
https://ria.ru/20250616/posolstvo-2023062736.html
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в мире, израиль, иран, россия, обострение отношений сша и ирана, египет
В мире, Израиль, Иран, Россия, Обострение отношений США и Ирана, Египет
Россиянам порекомендовали возвращаться из Израиля через Египет

Посольство: россияне могут въехать в Египет из Израиля через пограничный переход

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкРоссийские туристы в Египте
Российские туристы в Египте - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
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БЕЙРУТ, 16 июн - РИА Новости. Граждане России могут въехать на территорию Египта из Израиля через пограничный переход в городе Таба, сообщается в заявлении посольства РФ в Каире.
«
"В связи с закрытием израильского воздушного пространства на фоне обострения обстановки на Ближнем Востоке сообщаем следующее. Пограничный переход между Египтом и Израилем в городе Таба продолжает функционировать. Через него российские граждане имеют возможность перейти на египетскую территорию", - говорится в заявлении.
Российские туристы в Египте - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Россиян, находящихся в Шарм-эш-Шейхе, призвали к повышенной осторожности
13 июня, 09:20
Российское диппредставительство отмечает, что россияне могут бесплатно получить так называемый "Синайский штамп", добраться до аэропорта Шарм-эш-Шейха, откуда налажено прямое авиасообщение с Россией, или приобрести визу за 25 долларов США и вылететь домой из Каира.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,2 тысячи пострадавших.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
Флаг Израиля - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
Посольство рекомендовало россиянам покинуть Израиль
Вчера, 10:29
 
В миреИзраильИранРоссияОбострение отношений США и ИранаЕгипет
 
 
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