https://ria.ru/20250616/egipet-2023193530.html

Россиянам порекомендовали возвращаться из Израиля через Египет

Россиянам порекомендовали возвращаться из Израиля через Египет - РИА Новости, 16.06.2025

Россиянам порекомендовали возвращаться из Израиля через Египет

Граждане России могут въехать на территорию Египта из Израиля через пограничный переход в городе Таба, сообщается в заявлении посольства РФ в Каире. РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T19:20:00+03:00

2025-06-16T19:20:00+03:00

2025-06-16T19:20:00+03:00

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БЕЙРУТ, 16 июн - РИА Новости. Граждане России могут въехать на территорию Египта из Израиля через пограничный переход в городе Таба, сообщается в заявлении посольства РФ в Каире. "В связи с закрытием израильского воздушного пространства на фоне обострения обстановки на Ближнем Востоке сообщаем следующее. Пограничный переход между Египтом и Израилем в городе Таба продолжает функционировать. Через него российские граждане имеют возможность перейти на египетскую территорию", - говорится в заявлении. Российское диппредставительство отмечает, что россияне могут бесплатно получить так называемый "Синайский штамп", добраться до аэропорта Шарм-эш-Шейха, откуда налажено прямое авиасообщение с Россией, или приобрести визу за 25 долларов США и вылететь домой из Каира. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,2 тысячи пострадавших. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.

https://ria.ru/20250613/egipet-2022603007.html

https://ria.ru/20250616/posolstvo-2023062736.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, иран, россия, обострение отношений сша и ирана, египет