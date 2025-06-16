https://ria.ru/20250616/ege-2023166163.html

Более 3 тысяч выпускников сдадут ЕГЭ в резервный срок в Подмосковье

Более 3 тысяч выпускников сдадут ЕГЭ в резервный срок в Подмосковье - РИА Новости, 16.06.2025

Более 3 тысяч выпускников сдадут ЕГЭ в резервный срок в Подмосковье

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в резервный срок сдадут 3152 выпускника в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области. РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T17:09:00+03:00

2025-06-16T17:09:00+03:00

2025-06-16T17:09:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

единый государственный экзамен (егэ)

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в резервный срок сдадут 3152 выпускника в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области. В понедельник начался резервный период проведения ЕГЭ по четырем предметам: география, литература, обществознание и физика. На ЕГЭ по обществознанию зарегистрировалось 1406 человек, физику — 1007 человек, литературу — 502 человека, географию — 237 человек. "Резервный период предназначен для тех, кто по уважительным причинам не смог сдать экзамен в основной срок, и для выпускников прошлых лет, которые хотят улучшить свои результаты. Мы предусмотрели все необходимое: оборудованные пункты, общественное и онлайн-наблюдение, чтобы обеспечить выпускникам комфортные и честные условия для прохождения итоговой аттестации", — отметила министр образования региона Ингрид Пильдес, ее слова приводит пресс-служба. Так, в первый день резервного периода экзамены проходят на базе 27 пунктов. За соблюдением порядка следят 57 общественных наблюдателей, а также 85 онлайн-наблюдателей, подключенных из филиалов ситуационного информационного центра. Продолжительность экзаменов составляет почти четыре часа: литература и физика идут 3 часа 55 минут (235 минут), обществознание — 3 часа 30 минут (210 минут), география — 3 часа (180 минут). В пресс-службе уточнили, что результаты экзаменов станут известны не позднее 27 июня.

https://ria.ru/20250616/semi-2023150460.html

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московская область (подмосковье), единый государственный экзамен (егэ)