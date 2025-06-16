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Ефимов: 70 гостиничных номеров появилось в рамках льготной программы - РИА Новости, 16.06.2025
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14:06 16.06.2025
https://ria.ru/20250616/efimov-2023105682.html
Ефимов: 70 гостиничных номеров появилось в рамках льготной программы
Ефимов: 70 гостиничных номеров появилось в рамках льготной программы - РИА Новости, 16.06.2025
Ефимов: 70 гостиничных номеров появилось в рамках льготной программы
В Москве за 3,5 года по программе льготной аренды "1 рубль за квадратный метр в год" появилось почти 70 гостиничных номеров, сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T14:06:00+03:00
2025-06-16T14:06:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. В Москве за 3,5 года по программе льготной аренды "1 рубль за квадратный метр в год" появилось почти 70 гостиничных номеров, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике"Программа льготной аренды “1 рубль за квадратный метр в год” для гостиничного бизнеса работает в Москве с 2022 года. Благодаря ей в столице появилось почти 70 уникальных гостиничных номеров разной категории и площади. Работающие по программе льготной аренды трех- и четырехзвездочные отели активно принимают гостей", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что сейчас в городе уже открыты четыре гостиницы, а один объект реставрируют.В свою очередь глава департамента городского имущества Москвы Екатерина Соловьева рассказала, что в 2023 году для постояльцев открылись гостиницы на улицах Мироновской и Зацепе. Суммарно в них предусмотрено свыше 40 номеров.Кроме того, были открыты отель на Электрозаводской улице и гостиница в Товарищеском переулке, добавляется в пресс-релизе.
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общество, москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: 70 гостиничных номеров появилось в рамках льготной программы

Ефимов: в Москве по программе льготной аренды появилось 70 гостиничных номеров

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. В Москве за 3,5 года по программе льготной аренды "1 рубль за квадратный метр в год" появилось почти 70 гостиничных номеров, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике
"Программа льготной аренды “1 рубль за квадратный метр в год” для гостиничного бизнеса работает в Москве с 2022 года. Благодаря ей в столице появилось почти 70 уникальных гостиничных номеров разной категории и площади. Работающие по программе льготной аренды трех- и четырехзвездочные отели активно принимают гостей", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
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В сообщении уточняется, что сейчас в городе уже открыты четыре гостиницы, а один объект реставрируют.
В свою очередь глава департамента городского имущества Москвы Екатерина Соловьева рассказала, что в 2023 году для постояльцев открылись гостиницы на улицах Мироновской и Зацепе. Суммарно в них предусмотрено свыше 40 номеров.
Кроме того, были открыты отель на Электрозаводской улице и гостиница в Товарищеском переулке, добавляется в пресс-релизе.
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоМоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
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